En medio de una campaña llena de altibajos ofensivos, el dominicano Teoscar Hernández demostró una vez más por qué su veteranía y capacidad de responder bajo presión siguen siendo un recurso vital para los Dodgers de Los Ángeles. En la jornada del jueves por la noche, el toletero de 33 años asumió el rol protagónico para encabezar una remontada agónica por 3-2 sobre los Cardenales de San Luis, evitando que la novena angelina fuera barrida en casa en el choque de cierre de la serie de tres encuentros.
El panorama no lucía sencillo para la tropa local al inicio del compromiso. Los Dodgers saltaron al terreno con la ausencia estelar de Shohei Ohtani en la alineación titular, a quien se le concedió una jornada de descanso en medio de crecientes preocupaciones por molestias físicas, lo que restó poder a la ofensiva y obligó al resto de la plantilla a redoblar esfuerzos ante unos Cardenales urgidos de sumar triunfos para mantenerse en la carrera por los puestos de postemporada.
El turno decisivo en la novena entrada
Llegado el fondo del noveno episodio, los Dodgers caían en el marcador 2-1 y se encontraban al borde de la derrota. Frente a los envíos del relevista derecho de los Cardenales, Riley O’Brien, la mesa quedó servida con corredores en primera y segunda base: Tommy Edman anclado en la intermedia y Mookie Betts en la inicial.
En cuenta de juego, Hernández descifró a la perfección un lanzamiento en sinker de 95 millas por hora que O’Brien colocó en todo el corazón del plato. El quisqueyano conectó una línea sólida dirigida entre los jardines derecho y central que chocó contra la pared.
Desde el momento del impacto, no existía duda de que Tommy Edman pisaría la goma con facilidad para igualar el choque. Sin embargo, el drama se concentró en la veloz carrera de Mookie Betts desde la inicial: el jardinero central de San Luis, Nathan Church, devolvió la pelota con rapidez hacia el cuadro interior y Thomas Saggese realizó el corte, pero el tiro al plato no fue a tiempo para superar el deslizamiento de cabeza de Betts, quien anotó la carrera de la victoria para dejar en el terreno a San Luis desatando la locura en el Dodger Stadium.
Respaldo oportuno en un calendario complejo
Para Hernández, la conexión llegó en un momento oportuno a nivel personal y colectivo. Previo a iniciar la noche, el bateador derecho registraba un promedio de OPS de .712 y apenas 12 cuadrangulares a lo largo de 2026, atravesando estadísticamente la temporada más complicada de su trayectoria en las Grandes Ligas.
A pesar de que el balance general de su rendimiento ofensivo en este certamen no refleja sus marcas más prolíficas en las Mayores, el colectivo de los Dodgers ha amortiguado esas dificultades. Además, el dominicano reafirma periódicamente su fama de pelotero oportuno en instancias cumbres, respondiendo cuando las situaciones del partido demandan serenidad y contacto clave para asegurar el triunfo angelino.