Teoscar Hernández logra récord personal con 6 impulsadas y lidera la remontada de los Dodgers sobre los Cerveceros El dominicano terminó 3-4 con un jonrón, un boleto y 6 carreras impulsadas en la victoria 11-3. Sus números suben a .276/.349/.447. El bullpen de Los Ángeles extendió su racha a 36 entradas consecutivas sin permitir carreras.

Teoscar Hernández vivió su mejor noche de la temporada en el Dodger Stadium. El jardinero dominicano estableció un récord personal al impulsar seis carreras en la victoria 11-3 de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Cerveceros de Milwaukee — y lo hizo de la manera más dramática posible.

De 0-3 a 11-3: la remontada que lideró Teoscar

El partido no comenzó bien para Los Ángeles. Los Cerveceros aprovecharon errores defensivos y un arranque flojo del pitcheo angelino para tomar ventaja 3-0 desde el primer inning. El ambiente en el estadio era tenso.

Luego llegó la cuarta entrada. Y llegó Teoscar.

Con corredores en posición de anotar, Hernández conectó un jonrón pegado al poste de foul del jardín izquierdo que igualó el marcador y encendió la chispa en el dugout y en las gradas. Desde ese momento, los Dodgers no miraron atrás.

En la novena entrada, con el juego prácticamente definido, Teoscar volvió a aparecer con otro imparable que trajo dos carreras más al plato — sellando su noche histórica de seis impulsadas.

Los números de la noche

| Estadística | Valor |

| Turnos al bate | 4 |

| Hits | 3 |

| Jonrones | 1 |

| Carreras impulsadas | 6 — récord personal |

| Carreras anotadas | 2 |

| Bases por bolas | 1 |

Sus números en la temporada

La actuación del sábado disparó las estadísticas de Hernández en 2026:

.276 de promedio

de promedio .349 de OBP

de OBP .447 de slugging

Números que lo consolidan como una de las piezas más peligrosas en la parte media de la alineación angelina.

El bullpen que no para

Más allá de Teoscar, los Dodgers tienen otra historia que contar. Su bullpen extendió su racha a 36 entradas consecutivas sin permitir carreras — una combinación de bateo oportuno y pitcheo hermético que tiene a Los Ángeles como uno de los equipos más completos de la temporada.

Las palabras de Hernández

“Fue una noche especial, pero lo más importante es que ayudé al equipo a ganar.”

La frase de un líder. No habló de su récord personal. Habló del equipo.