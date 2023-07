Tigres de Detroit vs Marineros de Seattle: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del viernes 14 de julio Los Tigres de Detroit se enfrentan a los Marineros de Seattle .

Los Marineros de Seattle tuvieron marca de 38-42 en 80 juegos, y no llegaron a ninguna parte rápidamente en la carrera por el comodín de la Liga Americana. Los Marineros no son un contendiente de primer nivel en el Oeste de la Liga Americana. Tendrían que hacer una gran carrera para entrar en la contienda, dado que los Texas Rangers y los Houston Astros se han establecido como los dos mejores equipos de la división. Sin embargo, los Marineros son realistas en la búsqueda del comodín, dada la incapacidad de los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto para jugar consistentemente bien en la primera mitad de la temporada.

En los últimos nueve juegos antes de la pausa del Juego de Estrellas, los Marineros mejoraron significativamente su perspectiva. Se fueron 7-2 en ese tramo de nueve juegos. La ofensiva brindó el apoyo de carrera que faltaba hace mucho tiempo para un cuerpo de lanzadores que ha sido confiablemente bueno. Si los Marineros pueden encontrar una producción ofensiva constante en la segunda mitad de la temporada, tendrán la oportunidad de obtener el sexto y último comodín. No están en el asiento del conductor, pero jugaron su camino hacia la contienda a principios de julio. Necesitan continuar donde lo dejaron, y tienen que machacar equipos malos como los Tigres de Detroit, que están en Seattle el fin de semana.

Aquí están las cuotas de la MLB de los Tigers-Mariners , cortesía de FanDuel.

Cuotas MLB: Cuotas Tigres-Mariners

Tigres de Detroit: +1,5 (-137)

Marineros de Seattle: -1.5 (+114)

Más: 7 (-115)

Menos: 7 (-105)

Cómo ver Tigres vs. Marineros

Transmisión: MLB.tv

Hora: 10:10 p. m. ET/7:10 p. m. PT

Por qué los Tigres podrían cubrir la propagación

Los Tigres tienen al lanzador abridor Eduardo Rodríguez en el montículo. Estuvo excelente en los primeros dos meses de la temporada, registrando una efectividad de 2.13. Sin embargo, se lesionó en una apertura el 28 de mayo. Se perdió todo junio. Regresó el 5 de julio y, como era de esperar, estaba oxidado en una mala salida contra los Atléticos de Oakland. Ahora que está de regreso en la rotación de Detroit y tiene una apertura en su haber desde que regresó de una lesión, debería estar mucho más listo en este juego. Tiene la oportunidad de lanzar contra una ofensiva de los Marineros que lucha y que ha tenido problemas en general esta temporada, y ha sido particularmente inestable con corredores en posición de anotar. A los Tigres les tiene que gustar este enfrentamiento contra los bates de Seattle.

Por qué los Marineros podrían cubrir la propagación

Los Marineros tienen a Luis Castillo, su as, en la colina en este juego, enfrentándose a una alineación de los Tigres de Detroit que ha sido uno de los grupos de bateo más débil en el béisbol este año. Los Tigres ingresan a la segunda mitad de la temporada con un promedio de bateo del equipo de .231, empatados con los Yankees de Nueva York en el segundo peor promedio de las mayores, solo por delante de los Atléticos de Oakland (.221). Entre los jugadores de Detroit que han jugado al menos 70 juegos en lo que va de la temporada, el jugador con el promedio de bateo más alto es Zach McKinstry con .247. Riley Greene está bateando más de .300, pero ha jugado solo 54 juegos debido a una lesión. Matt Vierling, con 69 juegos jugados, tiene un promedio de .280. Es el único jugador de Tiger que batea por encima de .261 con al menos 60 juegos jugados.

Castillo contra los Tigres parece un desajuste a favor de Seattle.

Predicción y selección final de los Tigers-Mariners

Hace unas semanas, elegimos el over a las siete carreras en un juego en casa de los Mariners que involucró a un as (Shane McClanahan de los Tampa Bay Rays). El sobregolpe. Castillo es un gran lanzador, pero no ha estado imbateable esta temporada. Con el over en 7, se siente como otro juego en el que el over tiene un buen valor.

Predicción y elección final de los Tigers-Mariners: más de 7