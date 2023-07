Todos los movimientos fríamente calculados: Mookie Betts está trillando su camino al Salón de la Fama Es con ese objetivo en mente que Betts continúa aventurándose en nuevos territorios.

Cada decisión que toma Mookie Betts conduce a un objetivo específico, un deseo final que reemplaza cualquier pensamiento de pasividad, empujándolo a buscar oportunidades y correr riesgos que de otro modo no podría.

“Creo que mi objetivo ahora es convertirme en miembro del Salón de la Fama. Y en lo que sea que consista, eso es lo que estoy tratando de hacer. Los anillos, ser un tipo de equipo, afirmarme un poco, abrazar la plataforma, todo ese tipo de cosas que creo que serán lo que me ayudará a llegar a ese objetivo final”.

Fuera del campo, comenzó su propio canal de YouTube para brindar acceso tras bambalinas a su vida, un podcast para ayudar a los atletas a mostrar sus personalidades y una compañía de medios que espera sirva de inspiración. En el campo, ha agregado campocorto a su currículum mientras lanza jonrones a un ritmo nunca antes visto en su carrera de 10 años.

El lunes, apareció en su primer Home Run Derby . Es una oportunidad que Betts se merecía: sus 26 jonrones en el descanso están empatados en el tercer lugar en las Grandes Ligas de Béisbol esta temporada, pero nunca antes había considerado seriamente. Su esposa, Brianna, lo convenció de los beneficios. El mismo día que la liga lo llamó para evaluar su interés en el evento, Betts buscó su consejo. Él entiende la importancia de usar su plataforma en un escenario nacional, pero ella también mencionó otro tema.

“Su punto fue realmente bueno”, dijo Betts. “Ella dice: ‘Quieres hacer todo en el juego. No quieres mirar hacia atrás en 20 años, decir, desearía haberlo hecho'”.

Puede que sea la última vez que compita en el evento, a menos que, dentro de unos años, su hijo recién nacido, Kaj, quiera verlo hacerlo de nuevo, pero no hay mejor momento que el presente. Está mostrando su poder sobrenatural a un ritmo récord.

Con una estatura de 5 pies 9 pulgadas, no exactamente 180 libras, Betts tiene el tercer porcentaje de slugging más alto en el béisbol solo detrás de Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr. Sus 10 jonrones para abrir un juego este año son la mayor cantidad en una temporada para un jugador de los Dodgers y la mayor cantidad en una primera mitad para cualquier jugador en la historia de la MLB. Ningún otro primer bate tiene más de cinco este año.

Está en camino de romper los récords de una temporada de Alfonso Soriano de jonrones por un primer bate (39) y abrir un juego (13), lo que es más importante para un equipo de los Dodgers que se ha encontrado en la posición inusual de perseguir un líder de división.

“Donde estamos, donde hemos estado, él ha estado un poco más motivado para… No diría que nos ponga de espaldas, sino que nos encienda“, dijo el manager Dave Roberts. “Y no hay mejor manera de despertarnos que ese primer turno al bate. No ha habido nadie mejor en el juego”.



Clayton McCullough, entrenador de primera base de los Dodgers y el hombre que le lanzó a Betts en el Home Run Derby, se maravilla de la eficiencia en el swing que le permite a Betts hacer lo impensable para un jugador de su tamaño.

A los 30 años, Betts está golpeando la pelota más fuerte en promedio que en cualquier momento de su carrera.

Pero un slugging de .586, la marca más alta que Betts ha logrado desde su temporada de Jugador Más Valioso de 2018 con los Medias Rojas , requiere de algo que eficiencia.

Betts se presentó al campamento de este año “reforzado”, como dijo el ex vegano, particularmente en comparación con la temporada pasada, cuando lanzó 35 jonrones, el máximo de su carrera, a pesar de que en un momento bajó a 167 libras. Llegó este año con 178 y solo ha perdido un par de libras en el transcurso de la temporada.

La decisión de aumentar el volumen fue motivada por una visita a Driveline Baseball. La instalación de rendimiento basada en datos es más conocida por su trabajo en la optimización de los lanzadores, pero este invierno los entrenadores de bateo de los Dodgers llevaron un contingente de jugadores al sitio para ver si se podía obtener algo de la experiencia. Si bien la velocidad del bate era un enfoque para todos, también se le dijo a Betts que necesitaba fortalecerse.

Agregue el hecho de que Betts también estaba jugando en el Clásico Mundial de Béisbol , y el entrenador de bateo de los Dodgers, Aaron Bates, vio a un jugador motivado para prepararse para el año antes de lo habitual.

Para hacer eso, Betts aprendió nuevos métodos.

El entrenador de bateo de los Dodgers, Robert Van Scoyoc, inició a Betts en un programa de velocidad del bate que el siete veces All-Star cree que podría estar jugando un papel en su aumento de poder. Como parte del programa, los bateadores balancearán bates con pesos distribuidos de manera diferente: algunos cargados en el cañón, otros cargados en el mango; algunos más pesados, otros más livianos, como lo mostró Betts en su página de YouTube en un entrenamiento en el Dodger Stadium esta temporada baja.

Bates dijo que la velocidad del swing de Betts ahora está más en línea con su temporada de MVP de 2018. Más allá de batear un 57 % mejor que el promedio de la liga, Betts ahora lanza pelotas a un ritmo del 12,8 %, casi el doble que el promedio de la MLB y su marca más alta en cinco años.

“Creo que ha estado funcionando”, dijo Betts. “Creo que mi swing es más rápido”.

También ha sido considerablemente más selectivo este año, lo que lo llevó a su tasa de bases por bolas más alta como Dodger y al segundo porcentaje de persecución más bajo entre todos los bateadores calificados.

Betts tiene más dificultades para explicar esos hechos, al igual que le cuesta explicar el motivo de su tremenda producción, específicamente cuando comienza un juego. Tan bueno como ha sido en general este año (.276/.379/.586), está recortando .342/.395/.823 con 18 extrabases como el primer bateador de un juego de los Dodgers.

Betts ahora ha iniciado 19 juegos en la segunda base y 12 en el campocorto este año, ambos máximos personales. Si bien el jardinero derecho seis veces ganador del Guante de Oro no admitirá públicamente que la diversión que está teniendo a la defensiva podría traducirse en su aumento en la producción ofensiva, quienes lo rodean lo creen.

“Creo que los grandes jugadores siempre buscan un desafío”, dijo Roberts. “Ya sea un contrato, ya sea para jugar para el Salón de la Fama, ya sea para Mookie en este caso particular, un desafío para jugar en una posición diferente, sabiendo que ya domina el jardín derecho y puede hacerlo de manera regular, hay algo eso mantiene su interés, y eso es algo bueno para todos nosotros”.

Como jardinero derecho, Betts tiene un OPS de .874 este año. En segunda base y campocorto, su OPS supera los 1.000.

En total, Betts está acumulando números que no ha tenido desde 2018, el mismo año en que se convirtió en compañero de equipo de JD Martínez . En ese momento, Martínez ya había revivido su carrera con la ayuda de Van Scoyoc y estaba abierto a impartir algo de esa sabiduría a Betts. Los dos rápidamente se dieron cuenta de que eran almas gemelas, mirando el juego de manera similar.

Con la ayuda de Martínez y una mejor comprensión de lo que hizo que su swing funcionara, el perfil ofensivo de Betts comenzó a cambiar. Comenzó a lanzar la pelota como nunca antes. Después de superar los .500 de slugging solo una vez durante sus primeras cuatro temporadas en las Grandes Ligas, Betts lideró las mayores con un porcentaje de slugging de .640 en 2018; Martínez estaba justo detrás de él con .629. Después de ganar una Serie Mundial juntos ese año, los dos se mantuvieron en contacto cercano, a veces compartiendo videos de sus swings para examinar.

Ahora, ambos son titulares All-Stars como Dodgers, logrando sus mejores números desde su primer acto juntos hace cinco años.

La comodidad de los amigos, la emoción del cuadro interior, la velocidad de su swing y el peso adicional llevaron a Betts a Seattle, donde tendría la oportunidad de demostrar su poder el lunes por la noche.

El resultado para Betts fue una modesta cifra en primera ronda. Pero se llevó la experiencia. Después de todo, tiene las cosas claras: su búsqueda de otro anillo, sus posibilidades de ingresar al Salón de la Fama, nsu capacidad para tener éxito en la vida después del béisbol.

Cuando llegue ese momento, el de colgar los clavos, tendrá adelantado los planteamientos en todas esas cosas, con cada proyecto que emprende y cada decisión que toma.

Betts dijo. “No quiero esperar hasta que termine antes de comenzar a trabajar en el próximo capítulo”.

Para entonces, también podría tener algunos trofeos más, y un lugar en Cooperstown llamando.