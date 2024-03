Shohei Ohtani, el destacado pelotero de los Dodgers de Los Ángeles y vigente MVP de la Liga Americana, no solo brilla en el terreno de juego, sino también en el ámbito de los negocios. Aunque su salario anual es de modestos $2 millones de dólares, Ohtani se destaca como el jugador que más ingresos genera en la temporada 2024, gracias a sus lucrativos contratos de patrocinio con diversas marcas, incluyendo su asociación con New Balance.

A través de sus patrocinios, Ohtani alcanza la impresionante suma de $67 millones de dólares en esta temporada, de los cuales $65 millones provienen exclusivamente de sus contratos publicitarios. En un panorama donde los ingresos por patrocinios son una parte crucial del paquete salarial de los atletas, Ohtani se destaca como el único jugador en el top 10 que recibe $10 millones de dólares o más por patrocinios.

Después de Ohtani, el siguiente jugador con mayores ganancias por patrocinios en la temporada 2024 es Aaron Judge, el capitán de los Yankees de Nueva York, quien obtiene $6 millones de dólares al año como imagen de Jordan Brand.

El top 10 de los peloteros mejor pagados en 2024, según Sportico, revela que solo dos jugadores de las Grandes Ligas alcanzarán la impresionante cifra de $60 millones de dólares o más en esta campaña. Ambos pertenecen a los Dodgers de Los Ángeles: Shohei Ohtani, con $67 millones, y Yoshinobu Yamamoto, con $60 millones.

