Trevor Story se opera de hernia deportiva: los Red Sox pierden a su campocorto por 6 a 10 semanas La lesión lo venía molestando desde el Spring Training. En 41 juegos bateó apenas .206/.244/.303. Podría regresar cerca del Juego de Estrellas. La puerta se abre para el prospecto Marcelo Mayer.

Los Red Sox de Boston confirmaron que su campocorto titular Trevor Story fue sometido a una cirugía para corregir una hernia deportiva — una lesión que lo venía persiguiendo desde el Spring Training y que finalmente lo obligó a pasar por el quirófano.

Según reportes de MLB Trade Rumors, este tipo de intervención suele requerir entre 6 y 10 semanas de recuperación. Story podría perderse buena parte de la primera mitad de la temporada, con la esperanza de regresar cerca del Juego de Estrellas.

Los números que reflejaban el problema

Story intentó aguantar para no dejar a su equipo en la lona — pero el dolor terminó por afectar su rendimiento de manera evidente. Sus números en 41 juegos antes de la cirugía lo dicen todo:

| Estadística | Valor |

| Promedio | .206 |

| OBP | .244 |

| Slugging | .303 |

Muy por debajo de lo que Boston esperaba de un jugador con contrato de 6 años y $140 millones firmado en 2022.

Una sombra constante desde su llegada

Desde que llegó a Boston, las lesiones han sido la historia de Story con los Red Sox. El año pasado logró mantenerse en el terreno durante 157 encuentros — mostrando destellos de su mejor versión — pero este arranque de temporada fue una historia diferente, marcada por el dolor y la imposibilidad de moverse con la agilidad que lo distingue.

Cuando está sano, Story es capaz de cambiar el rumbo de un juego con sus piernas y su guante. El problema es que “cuando está sano” ha sido la excepción, no la regla, en Boston.

La oportunidad de Marcelo Mayer

La ausencia de Story abre la puerta para que el prospecto Marcelo Mayer entre en la conversación. El joven campocorto de la organización es uno de los prospectos más valorados del béisbol — y esta podría ser su oportunidad de demostrar que está listo para el nivel de las Grandes Ligas.

Los expertos y fanáticos ya debaten si es momento de darle la oportunidad al prospecto o si el equipo buscará refuerzos temporales mientras Story se recupera.

La meta: que la cirugía sea el remedio definitivo

La esperanza en Boston es que esta operación sea el punto de inflexión — que Story pueda dejar atrás las molestias de una vez y regresar en la segunda mitad siendo el pelotero explosivo que los Red Sox necesitan.

Los fans cruzan los dedos. Y el equipo ajusta piezas mientras espera.