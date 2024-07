Adrián Beltré, el legendario tercera base dominicano, se prepara para un momento histórico en su carrera durante el Juego de Estrellas en Globe Life Field, la casa de sus amados Rangers de Texas. Este evento no solo marca su participación como embajador del juego, sino que también precede a su inducción al Salón de la Fama en Cooperstown, un honor que recibirá apenas cinco días después.

Beltré, quien jugó 21 temporadas en las Grandes Ligas, pasó ocho de ellas con los Rangers, logrando una Serie Mundial en su primera temporada con el equipo en 2011. Reconocido por su habilidad defensiva y su potente bate, Beltré acumuló 3,166 hits y 477 jonrones a lo largo de su carrera. Ganó cinco Guantes de Oro y fue seleccionado cuatro veces para el All-Star Game, destacando por su consistencia y habilidades tanto en el campo como en el plato.

En la ceremonia del primer lanzamiento del Juego de Estrellas, Beltré estuvo acompañado por otros grandes nombres de los Rangers que también han sido honrados en Cooperstown: los lanzadores Fergie Jenkins y Nolan Ryan, y el receptor boricua Iván Rodríguez. Este emotivo momento no solo celebra la carrera sobresaliente de Beltré, sino que también subraya su impacto duradero en la historia de los Rangers y de las Grandes Ligas en general.

El primer lanzamiento de esta noche fue un evento único. Fergie Jenkins y Nolan Ryan se situaron en el montículo, Pudge Rodríguez se encargó de la recepción, y el lanzamiento inaugural lo realizó Adrián Beltré, quien próximamente será exaltado al Salón de la Fama y que jugó para Texas durante los últimos ocho años de su carrera de 21 años.

Ryan y Beltré, junto con Pudge, recibieron una ovación más estruendosa que cualquier otro jugador en el campo esta noche.

Beltré había lanzado el primer lanzamiento por primera vez el año pasado durante la Serie Mundial, y desde entonces lo ha hecho en dos ocasiones más. Beltré confesó que lanzar el primer lanzamiento le provoca mucho más nerviosismo que jugar en un partido.

A propósito de Juego de Estrellas compartió que su recuerdo favorito del evento fue tener la oportunidad de jugar junto a Derek Jeter.

Adrian Beltré throws out the first pitch to Ivan "Pudge" Rodriguez at the #AllStarGame! 🤠 pic.twitter.com/BKOyTZcfuQ

— MLB (@MLB) July 17, 2024