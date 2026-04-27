¡Ultimátum en el Bronx! Paul DeJong amenaza con irse si no lo suben “ya” a las Mayores El veterano Paul DeJong no quiere saber de las menores y ya le puso fecha de vencimiento a su estadía en Triple-A. Con el equipo jugando buena pelota, pero las lesiones acechando, ¿le darán el chance al ex All-Star o dejarán que pruebe suerte en otro lado?

Mientras el equipo grande está gozando en la cima de la División Este, en la sucursal de Triple-A se está cocinando un lío. El veterano infielder Paul DeJong, de 32 años, ha soltado una “bombita”: según el insider Jon Heyman, DeJong le comunicó a la gerencia que activará su cláusula de salida (opt-out) a finales de este mes si no es promovido al roster de Grandes Ligas.

DeJong, quien llegó al Bronx con un contrato de ligas menores en la temporada baja, no está para perder tiempo. El muchacho sabe que tiene veteranía y, con el mercado de infielders moviéndose, cree que puede conseguir un puesto en el “Big Show”, ya sea con los Yankees o con cualquier otro equipo que necesite un guante probado.

¿Qué dicen los números? Entre el poder y el ponche

Lo de DeJong este año en Triple-A es un caso curioso. Si usted mira el promedio, se asusta, pero si mira la fuerza, se entusiasma:

Promedio de bateo: Un anémico .213 .

OBA (Porcentaje de embasarse): Un sólido .359 (está cogiendo sus boletos).

Poder: 6 jonrones en apenas 22 juegos.

Ese “taller” de jonrones es lo que podría convencer a Aaron Boone de que DeJong puede ser un arma útil saliendo de la banca o cubriendo algún hueco en el cuadro.

El dilema de los Yankees

Nueva York tiene un récord de 18-10 y le lleva un juego y medio de ventaja a los Rays de Tampa. Aunque el equipo está ganando, la profundidad es lo que te hace ganar campeonatos. Perder a un veterano como DeJong “por nada” no es el escenario ideal para Brian Cashman, especialmente con la incertidumbre que siempre rodea la salud de los jugadores del cuadro.

Con la llegada de Jasson Domínguez hoy mismo al equipo grande, el roster está movido. ¿Habrá espacio para DeJong antes de que termine abril?

¿Usted cree que los Yankees deberían subir a DeJong para no perderlo, o con el promedio de .213 mejor que se vaya a probar suerte a otro play?