Luis Gil inició el 2024 sin muchas garantías sobre su futuro en la rotación de los Yankees de Nueva York. Tras perderse toda la temporada anterior debido a una cirugía Tommy John, el equipo parecía inclinado a manejar su regreso con cautela. Sin embargo, el béisbol es un deporte impredecible, y lo que en principio parecía un obstáculo terminó convirtiéndose en la gran oportunidad de su carrera.

La inesperada lesión del as Gerrit Cole dejó un vacío en la rotación, y Gil fue el elegido para asumir el reto. Lo que nadie imaginaba era que el joven lanzador dominicano no solo llenaría ese espacio, sino que se consolidaría como una pieza clave en el cuerpo de abridores, exhibiendo un dominio que lo llevó a ser reconocido como el Novato del Año de la Liga Americana.

Un inicio prometedor y una oportunidad inesperada

Antes de que comenzara la temporada, Gil fue informado de que probablemente no tendría un lugar en la rotación abridora. Su regreso tras la cirugía debía ser progresivo, y los Yankees querían evitar riesgos innecesarios. Sin embargo, cuando Cole sufrió una lesión en el codo antes del Día Inaugural, el destino del dominicano cambió por completo.

“Lamentablemente, no estaba en los planes para la rotación”, confesó Gil en una entrevista con Las Mayores. “Pero pasó algo que no queríamos: Cole se lesionó. No estaba en los planes tampoco. Pero con el transcurso de los días, me mantuve enfocado en hacer un buen trabajo y ellos me tomaron en cuenta.”

Ese cambio de planes se tradujo en una oportunidad dorada. Durante los entrenamientos de primavera, Gil mostró un nivel excepcional, convenciendo a la gerencia de que podía desempeñar un papel importante en la rotación. En su primera salida del año, el quisqueyano demostró que estaba listo: ante los Diamondbacks, permitió solo una carrera en 4.2 entradas y ponchó a seis bateadores, lanzando rectas por encima de las 100 millas por hora.

Un ascenso meteórico y el impacto de Cole en su evolución

A medida que avanzaba la temporada, Gil no solo cumplió con su rol, sino que superó todas las expectativas. Su dominio en la lomita lo llevó a ser nombrado Lanzador y Novato del Mes de junio en la Liga Americana, una distinción que consolidó su estatus como una de las mayores revelaciones del año.

Pero más allá de su talento y esfuerzo, Gil reconoce que una parte importante de su evolución se debió a la influencia de Gerrit Cole, quien, a pesar de su lesión, se mantuvo activo como mentor del joven lanzador.

“Eso fue en mayor parte a las enseñanzas del maestro mío, como le digo a él”, expresó Gil. “Se mantuvo todo el tiempo ayudándome, juego tras juego, día por día. En los bullpens siempre estaba ahí enseñándome unos puntos del béisbol.”

Las enseñanzas de Cole dieron frutos. Gil finalizó la temporada con 29 aperturas, récord de 15-7 y 171 ponches, números impresionantes para alguien que no lanzaba en Grandes Ligas desde el 2022.

Cuando se anunció que Gil había sido elegido Novato del Año, Cole no tardó en llamarlo para felicitarlo. “Me dedicó muy buenas palabras. Las tomé bastante en cuenta. Lo respeto mucho. Estoy más motivado”, señaló el dominicano.

El futuro de Gil en los Yankees: ¿un as en construcción?

La gran temporada de Gil ha cambiado por completo su panorama dentro de los Yankees. Ya no es solo una promesa, sino una pieza fundamental en la rotación del equipo.

La llegada del zurdo Max Fried, quien firmó un contrato de ocho años y 218 millones de dólares, refuerza aún más el cuerpo de lanzadores de Nueva York. Con un dúo de élite como Cole y Fried, Gil tendrá la oportunidad de seguir aprendiendo y consolidarse como un lanzador estelar.

Con la mira puesta en el 2025, Gil mantiene los pies en la tierra. “En primer lugar, es pedirle a Dios mucha salud”, expresó. “Si él nos tiene saludables, lo otro va a llegar. Nosotros vamos a dar todo por el todo cada vez que salgamos al terreno y también fuera del terreno.”

Después de un año de ensueño, Luis Gil ha demostrado que está listo para asumir grandes retos. Su combinación de talento, disciplina y mentoría de una estrella como Cole lo ha convertido en una de las figuras emergentes más importantes de los Yankees. Ahora, con una rotación más fuerte y un equipo con ambiciones de campeonato, el dominicano está preparado para seguir brillando en la Gran Manzana.