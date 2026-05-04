¿Un “Dream Team” histórico? Los Bravos podrían tener hasta CUATRO candidatos al JMV este 2026 La artillería de Atlanta está castigando la liga de tal manera que, según el análisis de Jason Foster, el equipo cuenta con cuatro figuras con nivel de Jugador Más Valioso. Con un despliegue de poder y consistencia, los Bravos amenazan con acaparar las votaciones al final de la temporada.

El dominio de los Bravos de Atlanta en este inicio de campaña no es casualidad. El equipo se ha convertido en una verdadera pesadilla para los lanzadores contrarios, al punto de que hoy cuentan con cuatro peloteros que están rindiendo a un nivel digno del premio al Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Nacional.

El cuarteto del terror

Según detalla Jason Foster, el éxito de Atlanta se apoya en cuatro pilares que están destrozando las estadísticas:

Poder absoluto: El grupo de candidatos está liderando los departamentos ofensivos más importantes, manteniendo una producción constante que tiene a los Bravos en la cima.

Consistencia histórica: No se trata de una racha pasajera; el rendimiento de estos cuatro jugadores los coloca en una trayectoria que podría terminar con todos ellos en los primeros puestos de la votación al JMV.

Dominio en la Liga Nacional

Tener un candidato al JMV es un lujo, pero contar con cuatro en el mismo lineup es algo que pocas veces se ve en la historia de las Grandes Ligas. Este factor ha convertido a Atlanta en el equipo más temido del “Viejo Circuito”, obligando a los rivales a navegar por una alineación donde no hay descanso posible.

Con estos cuatro nombres en su mejor momento, los Bravos no solo buscan asegurar su división, sino también dejar una marca histórica en las distinciones individuales de este 2026.