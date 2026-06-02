Permanecer durante una década en las Grandes Ligas exige una capacidad de resistencia y durabilidad fuera de serie. En la actual temporada de 2026, la República Dominicana ratifica su condición de potencia exportadora de talento con estadísticas contundentes: un selecto grupo de cinco peloteros completará los diez años de servicio en el Big Show durante este año.
Con la integración de este quinteto, la cifra de jugadores criollos con una década en las plantillas de las Mayores alcanzará los 84 miembros desde que Felipe Alou inaugurara el listado en la campaña de 1968.
Los datos de portales especializados reflejan que este grupo representa el 12.3 por ciento de los 679 atletas duartianos que debutaron entre 1956 y 2016, superando de manera notable la media general del diez por ciento que suele reportar el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas.
El desglose de los integrantes y los candidatos del año
El calendario de acumulación de tiempo de servicio establece fechas muy precisas para cada uno de los integrantes que buscan asegurar este reconocimiento profesional en 2026:
- Metas cumplidas: El lanzador derecho Luis Severino completó el umbral reglamentario durante el mes de abril, seguido por el jugador de cuadro Ketel Marte, quien alcanzó la distinción en mayo.
- Próximos ingresos: El receptor Gary Sánchez tiene proyectado asegurar la marca en agosto, mientras que el jugador de cuadro Jorge Polanco y el relevista Carlos Estévez lo harán en septiembre.
- En la sala de espera: El relevista Rafael Montero mantiene posibilidades de sumarse a la lista en caso de recibir un llamado al equipo grande de los Yankees desde la sucursal Triple A. Por el contrario, José Leclerc no podrá completar el tiempo necesario debido a su ingreso en la lista de lesionados por 60 días con los Padres de San Diego.
Los privilegios financieros y deportivos de la década
Llegar a los diez años de servicio en las Grandes Ligas otorga un estatus preferencial que va mucho más allá del reconocimiento técnico, garantizando una serie de beneficios de por vida:
Pensión económica completa: A los precios actuales del mercado, un pelotero con diez años de experiencia puede optar por cobrar una pensión de 7,351 dólares mensuales a partir de los 45 años, cifra que se eleva a 10,017 dólares si decide esperar hasta cumplir los 50 años de edad. Este beneficio contrasta con la media de tres años de servicio que registran los peloteros dominicanos, quienes perciben montos menores.
Derechos sobre transferencias: En casos específicos como el de Ketel Marte, alcanzar el umbral de los diez años en la liga combinado con un mínimo de cinco temporadas en la misma organización le otorga de forma automática la facultad de vetar cualquier traspaso hacia otra franquicia.
El sistema de la gran carpa estipula que cada temporada consta de 187 días de calendario, requiriendo que los atletas permanezcan un mínimo de 172 días activos o en lista de lesionados por campaña para asegurar un año oficial de servicio, deteniendo el reloj de forma estricta ante suspensiones reglamentarias.