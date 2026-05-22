Los Red Sox de Boston atraviesan uno de los inicios de temporada más decepcionantes de los últimos años. Con récord de 22-27 y el cuarto lugar en la División Este de la Liga Americana, el equipo despidió al manager Alex Cora en el camino y sigue siendo el equipo con menos carreras anotadas de toda la Liga Americana.

La pregunta que todos se hacen: ¿venderán antes del deadline de cambios?

Lo que dice Buster Olney

El insider de ESPN Buster Olney fue directo en su análisis:

“Los Red Sox han tenido problemas ofensivos durante casi dos meses, anotando menos carreras que cualquier otro equipo de la Liga Americana y despidiendo al manager en el camino. Ciertamente no parecen tener una alineación que pueda abrirse paso en cuatro rondas de playoffs.”

Pero luego agregó el matiz que cambia todo:

“Los Red Sox están a solo dos juegos del último puesto de comodín. FanGraphs evalúa sus probabilidades de llegar a los playoffs en un sorprendentemente sólido 35.4%. Incluso si la directiva estuviera inclinada a vender en el deadline, podría ser difícil justificar esa postura ante sus fanáticos.”

Lo que dice Ken Rosenthal: esperen hasta julio

Ken Rosenthal en Foul Territory fue aún más claro sobre la estrategia que debería seguir Boston:

“Estás pensando: ‘Bien, nos ponemos en racha, hacemos funcionar nuestra ofensiva, tal vez sí, tal vez no. Ciertamente no está yendo bien ahora, pero entonces tenemos una oportunidad.'”

“Llegado julio, si no se ve bien, entonces sí vendes piezas. Pero no te rindas todavía. Los Red Sox se mantendrán intactos, al menos por el futuro previsible.”

La clave: la Liga Americana es débil

El argumento más poderoso para que Boston no venda es el estado de la Liga Americana. La paridad en la conferencia es tan alta que incluso un equipo con récord perdedor puede estar en la conversación de playoffs — y los Red Sox lo saben.

A dos juegos del comodín con más de la mitad de la temporada por delante, Boston tiene tiempo para corregir el rumbo. Si la ofensiva despierta, el equipo tiene los brazos para competir.

El veredicto: paciencia hasta julio

La decisión más inteligente para Boston es esperar. Si en julio la situación no mejora, entonces sí tiene sentido vender piezas y pensar en el futuro. Pero vender ahora — con 35.4% de probabilidades de playoffs según FanGraphs — sería rendirse demasiado pronto.

Los Red Sox se mantienen intactos. Por ahora.