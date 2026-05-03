¿Víctima de su propio éxito? El dilema que mantiene a Anthony Volpe en el “limbo” Incertidumbre total en el Bronx. Justo cuando pensábamos que el camino estaba despejado para el regreso del "Heredero", Aaron Boone soltó una bomba de ambigüedad que tiene a la fanaticada rascándose la cabeza. Análisis de por qué el regreso de Anthony Volpe se ha convertido en el dolor de cabeza más dulce (y complicado) para los Yankees.

Tras cerrarse su ventana de rehabilitación, el debut de Volpe en este 2026 sigue sin fecha. La explosión ofensiva de José Caballero ha creado un conflicto inesperado en el roster de unos Yankees que vuelan alto en la cima del Este.

¡Vaya lío tiene Boone en las manos! Los New York Yankees aplastaron 11-3 a los Orioles para consolidar su récord de 23-11, pero en la rueda de prensa posterior al juego, el tema principal no fue la paliza, sino el gran ausente: Anthony Volpe. Con 25 años y recuperado de su lesión de hombro, Volpe está listo, pero el equipo… quizás no tanto.

El “Efecto Caballero”

La razón del retraso tiene nombre y apellido: José Caballero. El panameño no solo ha llenado el hueco en las paradas cortas, sino que se ha convertido en el alma del equipo:

Defensa de élite: Boone admitió que es imposible ignorar lo bien que Caballero ha jugado defensivamente.

Chispa ofensiva: Tras un inicio lento, José ha sido clave en las victorias recientes, ganándose el puesto a pulso.

El dilema: Boone ama a Caballero en un rol de “super-utility”, pero su nivel actual exige que esté en el lineup diario. ¿A quién sientas para subir a Volpe?

El estatus de Volpe

Recordemos que Anthony Volpe viene de una temporada de 19 jonrones y 72 remolcadas, y es considerado el futuro campo corto de la franquicia. Sin embargo, con el equipo en primer lugar y la química por las nubes, la gerencia teme que un movimiento apresurado rompa el ritmo ganador. “Seguiremos hablando de eso… vamos a hacer lo que sea mejor para el equipo”, fue lo único que soltó un Boone visiblemente evasivo.

¿Qué sigue para los Mulos?

La ventana de rehabilitación de Volpe ya cerró, lo que significa que los Yankees deben tomar una decisión ya: o lo activan en el roster de 26 hombres o lo mantienen en las menores (si tiene opciones), algo que caería como un balde de agua fría para el jugador.

¿Ustedes creen que los Yankees deben subir a Volpe de inmediato y mandar a Caballero a la banca, o se debe quedar el que está ganando juegos? ¿Es justo que Volpe pague los platos rotos por el buen momento del equipo?