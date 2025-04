Víctor Robles: “No cambiaré nada que me haga diferente” Una atrapada, una lesión y un mensaje de identidad.

13/04/2025 · 10:53 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jardinero dominicano de los Mariners sufrió una seria lesión en el hombro tras una jugada espectacular en el Oracle Park, pero lejos de arrepentirse, reafirma su filosofía de entrega total. Su actitud deja una poderosa lección sobre carácter, profesionalismo y resiliencia.

En el béisbol, hay momentos que definen carreras. Algunos de ellos se reflejan en estadísticas brillantes; otros, en gestos que jamás se olvidan, como la atrapada que realizó Víctor Robles el pasado domingo en el Oracle Park ante los San Francisco Giants. Fue una acción tan impresionante como riesgosa. El dominicano voló contra la red del jardín derecho y logró lo imposible: quedarse con la pelota. Pero el precio fue alto.

Una dislocación del hombro izquierdo acompañada de una pequeña fractura lo sacó del campo en carrito, y lo dejará fuera de acción al menos 12 semanas. Sin embargo, Robles no muestra rastro de arrepentimiento. Sentado en la caseta de los Mariners, con el brazo en cabestrillo, afirmó con determinación: “Al cien por cien, habría pasado por eso”.

Un salto por el “diamante”

“Vi un diamante y tengo que perseguir ese diamante”, agregó el jardinero, aludiendo a su ética de trabajo y su pasión por el juego. La frase, más allá de su tono poético, resume el tipo de jugador que es: uno que no teme arriesgar su cuerpo por una jugada, uno que deja el alma en cada acción.

Robles, que estaba teniendo un buen inicio de temporada bateando .273 con tres dobles y tres bases robadas en diez juegos, era una pieza clave en la parte alta del lineup. Su pérdida no solo representa un vacío en el terreno, sino también en el espíritu combativo del equipo.

El impacto en los Mariners

El mánager Dan Wilson fue claro al respecto: “Lo resolveremos y seguiremos observándolo a medida que avancemos”. Sin embargo, entre líneas se lee la preocupación. Robles había asumido el rol de primer bate con energía renovada, contribuyendo en ambos extremos del juego. Su ausencia, sumada a la del novato Ryan Bliss —quien estará fuera de cuatro a cinco meses por una lesión en el bíceps— representa un reto para el equipo de Seattle.

Julio Rodríguez, también dominicano, ocupó el puesto de primer bate tras la baja de Robles, respondiendo de inmediato con un doble impulsor en la victoria ante Houston. Pero el hueco emocional que deja un compañero como Víctor va más allá de lo táctico.

¿Cirugía o recuperación natural?

Las evaluaciones iniciales indican que la lesión podría sanar sin necesidad de cirugía. Si todo marcha bien, se prevén seis semanas para la curación ósea y otras seis para la rehabilitación física. No obstante, el cuerpo médico del equipo realizará nuevas pruebas durante el fin de semana antes de tomar una decisión definitiva.

El gerente general Justin Hollander se mostró optimista, aunque prudente. Todo dependerá de cómo responda el hombro en los próximos días. Robles, por su parte, ha decidido mantener la calma. “Internamente, me siento bien. Tienes que confiar en el proceso”, expresó con madurez.

Una mentalidad inquebrantable

Lo más admirable del caso no es solo el sacrificio físico, sino la mentalidad con la que Robles enfrenta el desafío. “No voy a cambiar nada que me haga diferente”, dijo con convicción. En una época en la que se valora la precaución por encima del riesgo, sus palabras retumban como una declaración de principios. El béisbol —y los deportes en general— necesitan figuras que inspiren con acciones que van más allá de la planilla estadística.

Una historia de resiliencia

Víctor Robles ha tenido una carrera marcada por altibajos. Brilló en sus primeros años con los Nationals, sufrió con las lesiones, y ahora lucha por reinventarse en los Mariners. Su historia no es la de una estrella consolidada, sino la de un jugador que no se rinde, que pelea por cada oportunidad y que demuestra que el valor de un pelotero no siempre se mide en home runs o en WAR, sino también en entrega, en corazón y en carácter.

Seattle tendrá que esperar para tenerlo de vuelta, pero mientras tanto, Robles ha dejado una lección imborrable: a veces, una sola jugada puede mostrar quién eres realmente.

Y él lo tiene claro: es el tipo de jugador que lo arriesgará todo por un diamante en el aire.