Vigilantes de Texas vs. Yankees de Nueva York: predicciones y favoritos en las casas de apuestas para el sábado 24 de junio Los Yankees de Nueva York se enfrentarán a los Vigilantes de Texas en acción de la MLB en el Yankee Stadium el sábado, a partir de las 4:05 p. m.

24/06/2023 · 11:18 AM

Los Vigilantes de Texas visitan a los Yankees de Nueva York, para el segundo partido de su serie de fin de semana.

Ayer, los Vigilantes derrotaron a los Yankees por marcador de 4-2. Joe Barlow obtuvo la victoria, al no permitir carreras en una entrada. Michael King se llevó la derrota al permitir una carrera, un imparable y ponchar a dos, en una entrada.

Para este encuentro, los Yankees tendrán en la lomita a Luis Severino, mientras que los Vigilantes llevaran al derecho Jon Gray.

Vigilantes de Texas vs. Yankees de Nueva York

Texas -145, Nueva York +125

Texas -1.5 (+125), Nueva York +1.5 (-145)

Total: 9

Gray tiene marca de 6-2 con efectividad de 2.96 y 65 ponches en 76 2/3 entradas. Su última salida fue contra los Azulejos de Toronto, cuando lanzó dos entradas y un tercio, permitió seis carreras limpias y seis hits.

Severino tiene un récord de 0-2, 6.30 de efectividad, con 28 ponches en 30 2/3 entradas. En su última apertura, estuvo cinco entradas, permitiendo tres carreras y siete hits frente a Boston.

Estadísticas de los equipos

Vigilantes Yankees 47-28 Récord 41-35 23-15 Ruta/Casa 23-19 40-29-6 Total del partido +/- 33-41-2 6.1 Carreras anotadas 4.4 9.5 Imparables 7.5 1.4 Jonrones 1.5 .272 Promedio de bateo .229 3.76 Efectividad 3.73

Últimos 5 partidos

Vigilantes Yankees 4-1 Récord 2-3 2-3 Total del partido +/- 1-4 6.4 Carreras anotadas 2.4 11 Imparables 5.8 1.4 Jonrones 1 .291 Promedio de bateo .188 4.00 Efectividad 3.20

Enfrentamientos esta temporada

Fecha Ruta-Casa Línea Total +/- Lanzador de Texas Entradas Lanzador de Nueva York Entradas Junio 23, 2023 Nueva York 2 – Texas 4 Texas -104 – 8.5 C. Schmidt 5.1 D. Dunning 7.0 Abril 30, 2023 Texas 15 – Nueva York 2 Texas +107 + 8.5 M. Perez 6.0 N. Cortes Jr. 4.2 Abril 29, 2023 Texas 2 – Nueva York 0 Texas -153 – 8 N. Eovaldi 9.0 J. Brito 5.0 Abril 28, 2023 Texas 5 – Nueva York 2 Texas -219 7 J. deGrom 3.2 C. Schmidt 5.0 Abril 27, 2023 Texas 2 – Nueva York 4 Texas -175 – 8 A. Heaney 6.0 G. Cole 6.2

Tendencias

El total de carreras no se ha superado en 5 de los últimos 7 juegos de Texas.

Texas tiene marca de 5-1 en sus últimos 6 juegos.

Texas tiene marca de 6-1 en sus últimos 7 juegos contra los Yankees.

Texas ha perdido 7 de sus últimos 9 juegos cuando juega como visitante contra los Yankees.

El total de carreras no se ha superado en 5 de los últimos 6 juegos de los Yankees.

Los Yankees han perdido 6 de sus últimos 8 juegos.

El total de carreras no se ha superado en 13 de los últimos 17 juegos de los Yankees contra Texas.

Predicción

Los Yankees tienen una de las peores ofensivas en MLB desde la salida por lesión de Aaron Judge y se enfrentan a una de las mejores en Texas.

Gray, en sus últimas salidas, le han producido algunas carreras, pero aun así es mejor que Severino, quien ha estado pésimo.

Estos dos equipos al momento no se parecen, y hasta que los Yankees no comiencen a batear no se puede confiar en ellos.

Texas a ganar el partido.