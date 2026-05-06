En una época donde el béisbol moderno glorifica el jonrón por encima de todo, Vladimir Guerrero Jr. tomó una decisión que va a contracorriente: apostar por el contacto y la paciencia. Y los números le están dando la razón.

El primera base dominicano de los Azulejos de Toronto lleva apenas dos cuadrangulares en el primer mes de la temporada 2026. Para quienes solo miran esa cifra, podría parecer una alarma. Pero para quienes entienden el béisbol más allá del marcador, lo que está haciendo Guerrero Jr. es una de las historias más interesantes de la temporada.

Los números que importan

Mientras el debate sobre sus jonrones ocupa los titulares, Guerrero Jr. está construyendo silenciosamente una de las mejores temporadas de contacto de su carrera:

.328 de promedio — cuarto mejor en la Liga Americana

— cuarto mejor en la Liga Americana .413 de OBP — octavo mejor de toda la MLB

— octavo mejor de toda la MLB 76.4 mph de velocidad de swing — entre la élite de las Grandes Ligas

— entre la élite de las Grandes Ligas 91 mph de velocidad de salida promedio — por encima del promedio de MLB

— por encima del promedio de MLB Porcentaje de hard-hit — también por encima del promedio

Es decir: Guerrero Jr. sigue golpeando la pelota con fuerza. El problema no es la calidad del contacto. Es hacia dónde va la pelota.

La explicación técnica: ángulos y dirección

El análisis de Juan Arturo Recio de ESPN ofrece la clave para entender lo que está pasando. Durante las últimas tres temporadas, Guerrero Jr. ha mantenido un ángulo de salida superior a los siete grados — no es negativo, pero contribuye a que el 48.4% de sus contactos terminen siendo rodados.

A eso se suma otro factor: Guerrero Jr. solo hala la pelota hacia su banda el 14.2% de las veces. En el béisbol moderno, donde los jonrones se producen principalmente cuando el bateador hala hacia su campo natural, esa cifra explica en gran medida la caída en su producción de cuadrangulares.

No es que Guerrero Jr. haya perdido el poder. Es que conscientemente — o como resultado de su evolución como bateador — está distribuyendo la pelota por todo el campo con más frecuencia, priorizando el contacto sobre el batazo de largo alcance.

Una evolución deliberada

Lo que está ocurriendo con Vladdy no es un accidente. Es una evolución en su perfil como bateador que lleva varios años desarrollándose. Ha sacrificado parte de su poder en favor de un mayor contacto, y los resultados en promedio y OBP reflejan ese cambio.

Guerrero Jr. es hoy uno de los bateadores que menos se poncha en la liga y mantiene una buena cantidad de bases por bolas. Una combinación que contrasta directamente con la tendencia dominante en el béisbol actual, donde muchos bateadores y organizaciones aceptan altas tasas de ponches a cambio de más jonrones.

Nadar contra la corriente

En una era donde el poder domina la conversación ofensiva, Guerrero Jr. eligió otro camino. Y aunque cualquier bateador de su calibre desea aumentar su producción de cuadrangulares — él mismo lo ha expresado — la manera en que maneja sus turnos al bate lo convierte en un jugador más completo y versátil.

Un bateador que conecta para .328, no se poncha, recibe bases por bolas y golpea la pelota con fuerza en cada turno es un activo enorme para cualquier equipo, con o sin jonrones.

El poder volverá. Siempre vuelve con Vladdy. Pero mientras tanto, está demostrando que hay más de una manera de ser una amenaza en el plato.