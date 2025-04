Vladimir Guerrero Jr. entre aplausos y rumores, ¿futuro Met o eterno Blue Jay? En medio de ovaciones en el Citi Field y crecientes rumores sobre un contrato multimillonario, Vladimir Guerrero Jr. mantiene la compostura mientras su destino en las Grandes Ligas sigue siendo incierto. ¿Qué tan cerca está realmente de firmar con Toronto? ¿Y qué significan los guiños de la afición de los Mets?

Vladimir Guerrero Jr., una de las caras más reconocibles del béisbol moderno, vivió una noche singular en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York. A pesar de vestir el uniforme de los Toronto Blue Jays, el público local lo recibió con aplausos más propios de un héroe local que de un rival visitante. El gesto no fue casual: entre rumores sobre una posible extensión de contrato y el sueño de algunos fanáticos de verlo vestido de azul y naranja, el cariño de Queens alimentó la conversación sobre el futuro del astro dominicano.

A sus 26 años, Guerrero Jr. no solo es un ídolo en Canadá; también ha sabido ganarse el respeto y la admiración en todos los estadios que visita. “Eso es normal para mí. Nunca me abuchean en otros estadios”, dijo con una sonrisa tras el partido, utilizando un intérprete. Sin embargo, hasta su propio compañero Chad Green, exlanzador de los Yankees, se sorprendió: “Son fanáticos inteligentes del béisbol. Eso fue lo primero que pensé”, comentó al respecto.

Aunque el juego terminó con una victoria 5-0 para los Mets, lo que más acaparó titulares fue la escena previa al encuentro: Guerrero fue visto conversando amistosamente con figuras como Francisco Lindor, Pete Alonso y Juan Soto. La imagen se viralizó en redes sociales y desató una ola de especulaciones. “Vladdy está prácticamente rogando por ser un Met”, escribió en tono humorístico un usuario en X, antes Twitter. La respuesta del periodista Jon Heyman fue inmediata y tajante: “Eso definitivamente no es lo que está ocurriendo. Él ha dicho consistentemente que quiere quedarse en Toronto”.

¿Contrato histórico en el horizonte?

Detrás de los aplausos y las bromas, hay un tema que mantiene en vilo tanto a fanáticos como a directivos: el contrato de Vladimir Guerrero Jr. Según múltiples reportes, el slugger estaría “muy cerca” de firmar una extensión de contrato con los Blue Jays que podría rondar los 500 millones de dólares, una cifra histórica que lo colocaría entre los peloteros mejor pagados de todos los tiempos.

No obstante, el propio jugador ha optado por la discreción. “Como he dicho antes, estoy concentrado en jugar, en mis compañeros, y dejando todo en manos de mis agentes”, declaró ante la prensa. “No he hablado con ellos. No sé nada por ahora”.

Esta actitud prudente contrasta con la urgencia de la situación: no se logró un acuerdo antes de la fecha límite autoimpuesta por Guerrero el 18 de febrero, y con la agencia libre acercándose en el horizonte, los Blue Jays enfrentan una decisión delicada. ¿Arriesgarse a perderlo sin retorno o considerar un traspaso que remueva los cimientos del equipo?

Una estrella en pleno ascenso

Más allá del ruido mediático, Guerrero Jr. sigue respondiendo con su rendimiento. En la temporada 2024 conectó 30 cuadrangulares y acumuló un OPS de .940. Además, ha demostrado una durabilidad envidiable, participando en al menos 156 juegos cada año desde 2021. En 2025, si bien aún no ha sacado la bola del parque, mantiene una línea ofensiva sólida: batea .267 con tres dobles y tres remolcadas al cierre de esta nota.

Su trayectoria lo respalda: cuatro veces All-Star, dos veces ganador del Silver Slugger y protagonista constante de los highlights de la MLB. Todo esto a una edad en la que muchos jugadores apenas están asentándose en las Grandes Ligas.

¿Toronto o Nueva York?

Aunque Guerrero insiste en que su corazón está con Toronto, el béisbol es un negocio. Los Mets, bajo la mirada ambiciosa de Steve Cohen, no esconden su apetito por superestrellas. Y si las negociaciones con los Blue Jays no avanzan pronto, la posibilidad de que Nueva York se convierta en su próximo hogar cobra vida.

Por ahora, Vladdy sigue enfocado en el diamante, en sumar victorias y disfrutar del calor del público, sea en el Rogers Centre o en el Citi Field. Pero el reloj corre, y el desenlace de esta historia podría cambiar no solo su destino, sino el de toda una franquicia.

¿Será Vladimir Guerrero Jr. el rostro de la próxima era de los Mets o firmará su legado en Toronto? La temporada 2025 promete revelar esa respuesta.