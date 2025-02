Vladimir Guerrero Jr. pide cacao a los Yankees Un pasado de tensiones y un futuro incierto. El origen de la animadversión y su posible reconciliación con los Bombarderos.

25/02/2025 · 07:31 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante años, Vladimir Guerrero Jr. ha sido un férreo opositor a la idea de vestir el uniforme de los Yankees de Nueva York. Su rechazo al equipo más emblemático de la MLB no era un secreto y, en diversas ocasiones, había expresado su negativa a formar parte de la organización. Sin embargo, en recientes declaraciones a The New York Post, el primera base de los Toronto Blue Jays parece haber dejado atrás ese resentimiento y abrió la puerta a un posible futuro con los Bombarderos en caso de llegar a la agencia libre.

Un conflicto que inició con su padre

La aversión de Guerrero Jr. hacia los Yankees tiene raíces profundas que se remontan a su infancia. Según explicó, todo comenzó en 2003, cuando su padre, el legendario Vladimir Guerrero Sr., era agente libre. En aquel entonces, parecía inminente un acuerdo con los Yankees, pero el propietario George Steinbrenner optó por firmar a Gary Sheffield en su lugar. Finalmente, Guerrero Sr. terminó firmando con los Angelinos de Anaheim, equipo con el que alcanzó su consagración y cuyo logo lleva en su placa del Salón de la Fama de Cooperstown.

Ese episodio dejó una marca en el joven Vladimir Jr., pero la situación se agravó aún más con una experiencia personal que tuvo cuando era niño en el Yankee Stadium. Mientras acompañaba a su padre y se encontraba en el área cercana al dugout, alguien de la organización le indicó a su padre que su hijo debía abandonar el campo. “Me sentí mal. Y estaba conmigo”, recordó Guerrero Jr., explicando que aquel incidente alimentó su aversión por la franquicia neoyorquina.

Dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro

El tiempo, sin embargo, parece haber suavizado la postura del actual toletero de los Blue Jays. En su entrevista con Jon Heyman, Guerrero Jr. reconoció que su padre ha sido una figura clave en convencerlo de dejar atrás esos sentimientos y abrirse a nuevas oportunidades. “Si voy a la agencia libre, todos los equipos, los 30 equipos, tendrán la oportunidad de sentarse conmigo, de hablar conmigo”, afirmó.

Este cambio de postura ha generado gran interés en la liga, especialmente en Nueva York, donde los Yankees podrían convertirse en uno de los mayores pretendientes de Guerrero en el mercado. Con la salida de Anthony Rizzo y la falta de una respuesta a largo plazo en la primera base, los Yankees podrían ver en Guerrero Jr. la solución ideal para fortalecer su alineación.

Un dilema contractual con Toronto

A pesar de su apertura hacia otros equipos, Guerrero Jr. ha dejado en claro que su prioridad sigue siendo Toronto. Recientemente, los Blue Jays y el jugador no lograron llegar a un acuerdo de extensión antes de la fecha límite autoimpuesta, lo que significa que jugará la temporada 2025 sin un contrato garantizado a largo plazo. Esto lo coloca en una situación donde, al finalizar la campaña, podría convertirse en uno de los agentes libres más codiciados del mercado.

“Me encantaría estar aquí. Quiero jugar toda mi carrera aquí”, expresó Guerrero Jr. sobre su relación con Toronto. “Canadá es como mi segundo hogar. Realmente quiero quedarme aquí. Pero es un negocio al final del día”. Estas palabras reflejan su lealtad a los Blue Jays, pero también evidencian que está dispuesto a explorar todas sus opciones en la agencia libre.

El impacto de su decisión en la MLB

Si Guerrero Jr. finalmente decide probar la agencia libre, su fichaje podría cambiar el panorama de la MLB. Los Yankees, tradicionalmente agresivos en el mercado, podrían presentar una oferta millonaria para hacerse con sus servicios. Equipos como los Mets, Dodgers o incluso los propios Blue Jays también podrían entrar en la puja por su firma.

Su talento es innegable. En los últimos años, Guerrero ha demostrado ser uno de los bateadores más consistentes de la liga, ganando múltiples premios Bate de Plata y consolidándose como una de las figuras jóvenes más importantes del béisbol. A sus 25 años, su futuro luce prometedor, y cualquier equipo que lo firme asegurará una pieza clave en su alineación.

Conclusión

El camino de Vladimir Guerrero Jr. en la MLB aún tiene muchas páginas por escribirse. Su relación con los Yankees, que alguna vez fue marcada por el resentimiento, ahora podría dar un giro inesperado. Con la agencia libre en el horizonte, el toletero dominicano se encuentra en una encrucijada: seguir siendo la cara de los Blue Jays o abrirse a nuevas oportunidades, incluso si eso significa vestirse de rayas en el Bronx.

Independientemente de su decisión, su futuro será uno de los temas más seguidos en la próxima temporada baja. Lo que es seguro es que, con su talento y juventud, Guerrero Jr. seguirá siendo una de las grandes estrellas de la MLB, sin importar el uniforme que lleve puesto.