La temporada 2026 de los Blue Jays de Toronto transita por un terreno sumamente pantanoso, y el epicentro de la preocupación radica en su principal estrella. Vladimir Guerrero Jr. se encuentra sumergido en una pesadilla ofensiva sin precedentes en su carrera, al punto de haber registrado un alarmante OPS de .498 durante el mes de junio, el peor rendimiento mensual desde que debutó en las Mayores.
Lejos de tratarse de una racha de mala suerte o de una pérdida en la velocidad de salida de sus batazos, los análisis internos revelan que “El King” está batallando contra un colapso en su mecánica de bateo y una evidente fatiga muscular. Para intentar reencontrar el rumbo, Vladdy Jr. ha adoptado una rutina de trabajo extrema: realiza 400 swings de práctica al día (300 antes de cada compromiso y 100 después del último out). Sin embargo, los expertos temen que este volumen extenuante esté sobrecargando su físico, impidiéndole sanar por completo de una rigidez en la espalda que lo aqueja desde mediados de junio.
El desglose de la falla: perdiendo el anclaje
El dirigente de los Blue Jays, John Schneider, arrojó luz sobre el origen técnico de la debacle. Guerrero Jr. ha perdido por completo el balance en su mitad inferior. En lugar de afincar con firmeza el peso en su pierna trasera para transferir la energía, el dominicano se está deslizando hacia adelante antes de tiempo.
Al perder ese anclaje fundamental, el inicialista se ha mostrado inusualmente lento ante los pitcheos en la zona de strike:
- Está registrando los índices de swings tardíos más altos de su trayectoria frente a las rectas de velocidad.
- Aunque sigue golpeando la pelota con fuerza, la está conectando hacia el suelo de manera consistente.
- Su porcentaje de batazos de rodado aumentó drásticamente a un 49.4%, mientras que su tasa de elevados cayó a un 31.2%, anulando casi por completo su capacidad de generar extrabases.
Nueve meses de sequía en el Rogers Centre
La sequía de poder de la estrella de los Blue Jays es impactante. Al comenzar la jornada de este jueves, Guerrero Jr. exhibía una discreta línea ofensiva de .267/.348/.350 con apenas 4 cuadrangulares y 34 carreras remolcadas en 82 partidos.
Para poner en perspectiva la magnitud de la crisis, han transcurrido cerca de nueve meses desde la última vez que Vladdy conectó un cuadrangular en el Rogers Centre. Aquel vuelacercas ocurrió en un escenario de alta tensión: durante el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Marineros de Seattle. Desde ese momento, el cañonero dominicano apenas suma 8 jonrones en total, una cifra alarmante para uno de los bateadores más temidos del negocio, que hoy trabaja a marchas forzadas para despertar su madero.