Vladimir Guerrero Jr. sacude su primer jonrón en un mes Se termina la sequía de poder para "Vladdy".

El inicialista dominicano puso fin a una sequía de cuadrangulares que arrastraba desde el 17 de mayo, guiando la victoria de Toronto con un estacazo de cuatro esquinas que devuelve la confianza a su ofensiva.

La ofensiva de los Azulejos de Toronto recibió la noticia que tanto esperaba su cuerpo técnico en el ecuador de la temporada de las Grandes Ligas. Tras un mes de intensas batallas en la caja de bateo donde el contacto sólido se le había resistido a la hora de saltar la barda, el inicialista estelar dominicano, Vladimir Guerrero Jr., reencontró su fisonomía de slugger de élite al conectar un panorámico cuadrangular que rompió una sequía de jonrones que se extendía desde el pasado 17 de mayo.

El estacazo del nativo de Don Gregorio llegó en la parte alta del quinto episodio frente a los envíos del abridor rival. Guerrero Jr. descifró una línea rompiente que se quedó en la zona de poder, impactando la pelota a una velocidad de salida que superó las 110 millas por hora para mandar el esférico a lo más profundo del jardín izquierdo. El batazo no solo significó un desahogo personal para el cañonero quisqueyano, sino que rompió un empate parcial y le dio el control del partido a la novena canadiense.

Un ajuste clave en el plato para el tramo veraniego

A pesar de que los promedios de embasarse de “Vladdy” se habían mantenido estables en las últimas semanas gracias a su disciplina para negociar boletos y conectar sencillos hacia la banda contraria, la falta de extrabases venía siendo un tema de constante análisis en las oficinas de los Azulejos. El periodista Keegan Matheson resaltó los ajustes técnicos que completó el pelotero en sus entrenamientos recientes para recuperar la extensión de los brazos al momento de hacer el swing:

“Hemos estado trabajando en mantener las manos firmes y no perseguir pitcheos fuera de la zona cuando la ansiedad por el jonrón se incrementa. Este batazo es el reflejo de que la paciencia está pagando dividendos”, explicaron desde el cuerpo técnico de bateo de Toronto.

El impacto de Guerrero Jr. revitalizó el orden al bate de Toronto, que en este tramo del calendario de junio busca escalar posiciones de forma urgente dentro de la exigente división de la Liga Americana.

Números de la jornada y proyección

Con esta actuación, el inicialista quisqueyano busca encender una de sus acostumbradas rachas de cuadrangulares de cara a los meses más intensos de la temporada regular, consolidando su estatus como el corazón ofensivo de la franquicia. El pitcheo intermedio de los Azulejos logró preservar la diferencia en las entradas finales para amarrar el triunfo y asegurar que la jornada de redención del “27” de Toronto fuera redonda.