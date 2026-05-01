¿Vuelve pronto o se complica? La tajante actualización de A.J. Hinch sobre Justin Verlander El manager de los Tigres rompió el silencio sobre el proceso de recuperación del as veterano. Aunque hay movimiento en el bullpen, las palabras de Hinch dejan claro que el camino de regreso no está siendo tan rápido como el "as" quisiera.

¡Paciencia, fanaticada de los Tigres! La espera por ver a Justin Verlander recuperado se está haciendo más larga de lo previsto. El veterano, que apenas ha podido realizar una apertura esta temporada (aquella amarga salida de 5 carreras ante Arizona el 30 de marzo), sigue intentando superar los obstáculos físicos que lo tienen fuera de circulación.

El siguiente paso: Otro bullpen

Según el reporte de Cody Stavenhagen, Verlander tiene programada otra sesión de bullpen este fin de semana. Para muchos, esto podría parecer que el proceso está estancado, ya que todavía no hay fecha para una asignación de rehabilitación en las menores, pero el manager A.J. Hinch explicó cuál es la verdadera meta ahora mismo.

La batalla contra los “síntomas”

Hinch fue muy honesto al describir la situación: “Estamos intentando superar los bullpens sin síntomas“, confesó el estratega. El objetivo es que Verlander pueda aumentar la intensidad en cada sesión, pero el proceso ha sido, en palabras del propio manager, “lento”.

Frustración en el dugout: Hinch reveló que el propio Verlander está “bastante frustrado” porque las cosas no van a la velocidad que él desearía.

Sin retrocesos, pero sin prisa: El manager aclaró que esto no significa que deba detenerse o que algo haya salido mal, sino que el cuerpo del veterano de 43 años está dictando el ritmo.

Otras movidas en la enfermería de Detroit

Mientras Verlander lucha con su brazo, otros Tigres sí están viendo la luz al final del túnel:

Zach McKinstry: Inicia asignación de rehabilitación con Triple-A Toledo.

Troy Melton: Empezará su rehabilitación en Clase A Lakeland este domingo.

¿Ustedes creen que los Tigres deberían forzar el regreso de Verlander o es mejor que se tome todo el tiempo del mundo para no perderlo por el resto de la temporada? ¿Le queda todavía “gasolina en el tanque” al veterano para ayudar a Detroit este año?