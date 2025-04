Willy Adames: errores defensivos y una ofensiva apagada, El desafío de justificar su contrato millonario con los Giants.

El campocorto dominicano atraviesa un preocupante inicio de temporada en San Francisco, marcado por errores defensivos y una ofensiva apagada, mientras crece la presión por su alto salario y las expectativas que lo acompañan.

Cuando Willy Adames firmó un contrato de 182 millones de dólares con los San Francisco Giants durante el invierno, pocos dudaban de que se convertiría en una pieza central para el futuro inmediato de la franquicia. Con su combinación de poder, defensa y liderazgo, el dominicano llegaba como una figura consolidada luego de brillantes campañas con los Rays y los Brewers. Sin embargo, su arranque en la Bahía ha estado lejos de ese guion optimista.

En su regreso a Milwaukee, la ciudad que lo aclamó como uno de sus referentes recientes, Adames vivió una amarga serie. En el primer juego se fue en blanco con el bate (0-3), y en el segundo cometió un error costoso que abrió las compuertas a una aplastante victoria de los Brewers por 11-3. Un fallo defensivo en la sexta entrada, en una jugada aparentemente rutinaria, volvió a poner en duda su fiabilidad en el campo corto, y sumó su tercer error de la campaña.

A estas alturas de la temporada, tras 24 encuentros, los números no acompañan. Su línea ofensiva refleja un bajo rendimiento: apenas un cuadrangular, 11 impulsadas y un promedio al bate de .188, tras irse de 4-1 el martes. Su OPS es de apenas .520, y su valor fWAR negativo (-0.6) lo ubica como uno de los campocortos con menor impacto en todo el circuito. Más allá de las estadísticas, lo preocupante es la sensación de que Adames aún no logra conectar con su nuevo entorno.

Él, por su parte, intenta mantener la calma. “Si han seguido mi carrera, saben que nunca bateo bien en abril. No estoy preocupado. Solo estoy trabajando y buscando mi ritmo”, expresó en declaraciones a MLB.com. Pero este no es el mismo escenario que en Tampa Bay o Milwaukee. En San Francisco, donde el proyecto deportivo exige resultados inmediatos, la paciencia tiene límites más estrechos.

El bajo rendimiento ofensivo no es el único foco de atención. Los indicadores avanzados revelan señales inquietantes: su velocidad de bateo ha caído más de 2 MPH respecto al año anterior, y su porcentaje de swings rápidos también ha disminuido drásticamente. Aunque su tasa de batazos fuertes sigue siendo razonable, y su perfil de elevados y rodados no ha variado dramáticamente, las señales sugieren posibles problemas mecánicos o incluso mentales.

El aspecto defensivo, que siempre fue su carta fuerte, tampoco está libre de críticas. Ese tercer error de la temporada representa más que una mancha estadística: es una alarma para un equipo que aspira a competir en una división muy exigente.

Para los Giants, aún no es momento de pánico. La temporada está en sus primeras fases, y jugadores de la talla de Adames suelen encontrar la forma de revertir los malos momentos. Sin embargo, el reloj corre. El calendario pronto entrará en mayo, y los susurros ya se convierten en murmullos de preocupación entre aficionados y analistas.

El “experimento Adames” en San Francisco aún no despega. Pero con el peso de su contrato, la paciencia será directamente proporcional a su rendimiento. Si no logra ajustar el rumbo pronto, la narrativa puede girar rápidamente: de fichaje estrella a decepción temprana. En un equipo que busca identidad y resultados, el momento de Willy Adames no puede esperar mucho más.