¿Ya no gastan como antes? El mito sobre el presupuesto de los Yankees en la era post-Canó Frente a las críticas en plataformas digitales que acusan a la gerencia del Bronx de vivir de la nostalgia, las cifras oficiales demuestran que la organización mantiene una de las nóminas más caras del negocio en la MLB 2026. Fue el propio Robinson Canó quien soltó la "bomba" sobre los antiguos presupuestos de los Yankees.