¡Se prendieron las redes! Robinson Canó asegura que los Yankees ya no gastan como en sus tiempos de gloria.
El debate sobre si los Yankees de Nueva York han perdido la agresividad financiera de antaño tomó un giro completamente drástico y mediático. Lo que parecía una simple discusión entre fanáticos en las plataformas digitales cobró una relevancia absoluta al confirmarse que el detonante de toda la polémica fue un video publicado por el creador de contenido juanfrank24, donde aparece el mismísimo intermedista dominicano Robinson Canó lanzando la picante pregunta sobre los presupuestos de la organización.
Ver y escuchar a una de las leyendas vivas del “Plátano Power” en el Bronx cuestionar de manera directa si la actual gerencia ha dejado de invertir los niveles de dinero que se manejaban en su época de gloria, fue el combustible perfecto para que la caja de comentarios explotara entre la defensa de la nostalgia y la frialdad de las matemáticas actuales de la MLB 2026.
El peso de las palabras de una leyenda
Las declaraciones de Canó no caen en saco vacío. El petromacorisano formó parte de ese icónico e intratable cuadro interior que completaban Derek Jeter, Alex Rodríguez y Mark Teixeira, una de las eras más opulentas y temidas en la historia del negocio. En aquel entonces, los Yankees solucionaban cualquier bache competitivo sacando la chequera sin mirar atrás para arrebatarle las principales superestrellas a los demás equipos de las Mayores.
Al ser el propio Canó quien puso el dedo sobre la llaga, una facción de la fanaticada saltó de inmediato a respaldarlo, asegurando que los Yankees actuales “viven del cuento” y que si operaran con la filosofía de sus años dorados, figuras de impacto inmediato como Shohei Ohtani o la permanencia blindada de Juan Soto ya estarían resueltas con contratos astronómicos en el Bronx. Pero, no se debe olvidar que los Yankees sí ofrecieron a Soto para intentar retenerle, un contrato casi tan lucrativo como el que lo llevó a los Mets.
La respuesta de los fanáticos: Los millones de la era moderna
Por otro lado, la intervención de Canó junto a Juanfrank provocó que los seguidores más apegados a la analítica y la economía moderna del béisbol salieran a rebatir la teoría con datos contundentes. Decenas de usuarios recordaron que la gerencia yanqui mantiene hoy en día compromisos financieros individuales que, individualmente, superan con creces los montos garantizados de la época en la que Robinson militaba en el equipo de la Gran Manzana:
- Los titanes de los 300 millones: Fanáticos recordaron de inmediato las extensiones y firmas de Aaron Judge (360 MM) y Gerrit Cole (324 MM), además del pacto remanente de Giancarlo Stanton, tres contratos que de manera combinada sostienen una estructura económica masiva.
- La nueva artillería: Al debate se sumaron las recientes e impactantes inversiones destinadas al zurdo Max Fried (218 MM) y al jardinero Cody Bellinger (162.5 MM), demostrando que la billetera de los dueños del equipo se mantiene abierta para la élite.
Incluso, varios aficionados apuntaron con ironía que el propio Canó decidió marcharse de Nueva York en su momento atraído por un “mega contrato” histórico hacia los Marineros de Seattle, demostrando que el mercado de las Grandes Ligas siempre se ha movido bajo la ley del mejor postor, sin importar la época.
Lo que queda claro es que, ya sea por nostalgia o por pura estrategia corporativa, cualquier frase que emita Robinson Canó sobre las finanzas del Bronx tiene el poder de paralizar las redes sociales en la República Dominicana.