Después de una temporada 2023 decepcionante, marcada por lesiones y resultados subóptimos, los Yankees están decididos a dejar atrás esos contratiempos y recuperar su dominio en el diamante. El fichaje de Juan Soto, procedente de los Padres de San Diego en un intercambio, ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores del equipo, quienes han esperado ansiosamente este movimiento desde hace tiempo.

Soto, con su habilidad comprobada en el campo y su poder en el plato, se convierte instantáneamente en un activo invaluable para los Yankees. Aunque su contrato es solo por un año, su impacto en el equipo podría ser crucial para alcanzar la gloria en la Serie Mundial.

Opening Day is upon us. #RepBX pic.twitter.com/LhWkO6BmZH

— New York Yankees (@Yankees) March 28, 2024