Yankees no se pueden dormir en los laureles: ¡Deben pujar hacer la dupla Soto-Yamamoto! Juan Soto hace a Yankees el gran ganador de la temporada baja, pero falta convencer a Yamamoto

21/12/2023 · 09:47 AM

El sorteo de Yoshinobu Yamamoto continúa, con hasta seis equipos compitiendo por los servicios del internacional japonés de 25 años. Sin embargo, entre todos los pretendientes de Yamamoto, los Yankees de Nueva York esperan convencerlo de que ponga su firma aprovechando el atractivo de jugar para el equipo de béisbol más emblemático de la historia de este deporte.

Además, los Yankees han tenido éxito en el pasado cuando se trata de integrar jugadores estrella de Japón que buscan hacer la transición a Estados Unidos. Por lo tanto, Nueva York puede mostrarle a Yamamoto un plan para el éxito en el Bronx señalando estas historias de éxito.

“Los Yankees se sintieron positivos en sus conversaciones con él sobre el uso de telas a rayas, lo que al menos tocó la historia de las estrellas japonesas que disfrutaron jugar en el Bronx (Ichiro Suzuki, Masahiro Tanaka, Hideki Matsui, Hiroki Kuroda)“, escribió el personal de The Athletic MLB. .

Dado lo similar que es la oferta de cada posible pretendiente para Yoshinobu Yamamoto, todo se reducirá a la preferencia del internacional japonés en cuanto a con qué equipo quiere hacerse un nombre. Los Yankees definitivamente deberían darle la plataforma para hacerlo, ya que la marca Yankees tiene vida propia debido a su histórica historia.

Además, los jugadores japoneses mencionados anteriormente han registrado múltiples temporadas superiores al promedio e incluso All-Star para los Yankees, por lo que está claro que la franquicia puede brindarles a sus jugadores internacionales el entorno necesario para prosperar.

Ahora, otros equipos de la MLB tienen sus respectivos lanzadores; Los Dodgers de Los Ángeles, en particular, incluso cuentan con Shohei Ohtani ayudándolos a reclutar a Yoshinobu Yamamoto. No obstante, los Yankees siguen siendo uno de los favoritos para conseguir sus servicios, y no es difícil ver por qué.

El intercambio de Juan Soto con los Yankees salva la temporada baja en medio de la persecución de Yoshinobu Yamamot, que todavía está siendo perseguido por los Yankees, pero el intercambio de Juan Soto tampoco está nada mal.

Ya sea que los Yankees de Nueva York finalmente ganen el sorteo de la agencia libre de la MLB de Yoshinobu Yamamoto , a los ojos de muchos ya son ganadores de la temporada baja después de que consiguieron al jardinero estrella Juan Soto a través de un intercambio con los Padres de San Diego.

Dicho esto, los Yankees no pueden simplemente dormirse en los laureles después de adquirir a Soto. Todavía hay mucho tiempo para reforzar su plantilla, y si bien su pitcheo fue decente en 2022, agregar a alguien del calibre de Yamamoto al cuerpo de lanzadores prácticamente aumentará el piso y el techo del equipo en el montículo.

Sin embargo, Soto fue de hecho un gran logro para los Yankees. Si bien no hay garantía de que usará las telas a rayas de los Yankees más allá de la temporada 2024 de la MLB, un año con Soto podría ser lo que necesitan para finalmente traer nuevamente un título de Serie Mundial al Bronx. Con sólo 25 años, Soto todavía se encuentra en la cima de su carrera. La temporada pasada con los Padres, el talentoso bateador dominicano bateó .275/.410/.519 con 35 jonrones , 132 bases por bolas y OPS+ de 158.

Junto con Aaron Judge, Soto forma un dúo aterrador de los Yankees que se espera que sea un gran problema para los lanzadores contrarios.

Además de Soto, los Yankees también consiguieron los servicios de los jardineros Alex Verdugo y Trent Grisham. Verdugo llegó a Nueva York a través de un intercambio con los Medias Rojas de Boston, mientras que Grisham fue parte del exitoso acuerdo que envió a Soto a la Costa Este.