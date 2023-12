Yankees podrían hacer de Juan Soto el primer jugador “verdadero” de $700 millones Extensión de contrato perfecta para ofrecer a Juan Soto después del acuerdo de Dodgers con Shohei Ohtani. ¿Cuánto deberían ofrecerle los Yankees a Juan Soto en las negociaciones de extensión de contrato?

Los Yankees de Nueva York renunciaron a jugadores clave para adquirir a Juan Soto en un intercambio con los Padres de San Diego. Los Yankees apostaron al ceder prospectos de lanzadores clave, lo que hace que sea importante que hagan todo lo posible para extender a Soto a largo plazo.

Renunciar a Soto contribuirá en gran medida a determinar si el intercambio valió la pena o no. Si Soto vuelve a firmar, los Yankees habrán adquirido una superestrella de 25 años que puede ser una piedra angular de la franquicia durante la próxima década. Si no lo hacen, habrán intercambiado varios lanzadores abridores y prospectos por un alquiler de un año.

Ahora que Shohei Ohtani firmó su innovador contrato con los Dodgers de Los Ángeles, el mercado está listo y las consecuencias pueden comenzar, comenzando con nuevos acuerdos para agentes libres actuales y negociaciones de extensión para futuros agentes libres. Juan Soto es posiblemente el candidato a una extensión más destacado, y ahora que Ohtani ha firmado podemos comenzar a discutir el tipo de salario y la duración del contrato que Soto podría tener.

El impacto de la agencia libre de Shohei Ohtani

La agencia libre de Shohei Ohtani fue uno de los eventos más esperados en la historia deportiva reciente. Ahora que el acuerdo de Ohtani está completo, el resto del mercado de agentes libres comenzará a moverse y también se podrán avanzar en acuerdos futuros. Los jugadores de la clase de agencia libre de 2023 y los futuros candidatos a una extensión también querían ver cuál sería el mercado de Ohtani, ya que podría darles influencia en las negociaciones.

Es posible que eso no haya funcionado exactamente como se esperaba. Debido a que Ohtani firmó un contrato tan único con una cantidad significativa de dinero diferido, algo que muchos jugadores no están dispuestos a hacer, es posible que el contrato de Ohtani no se juegue un papel tan importante en las negociaciones como se había previsto anteriormente. Sin embargo, el contrato de Ohtani aún puede servir como directriz general.

El perfil ofensivo de Juan Soto debería envejecer bien con los Yankees.

Soto tiene un estilo de juego ofensivo que debería envejecer bien. Debido a que no depende del atletismo, el deterioro físico no lo afectará tan duramente como a otros jugadores. Su ojo de bateo generacional probablemente será el último aspecto de su juego en declinar a medida que envejece. Aunque perderá algo de poder y velocidad de bateo, sus habilidades de contacto generales deberían permanecer sólidas por encima del promedio, si no de élite. Estos aspectos de su juego, junto con su corta edad, se combinan para sugerir que un contrato a largo plazo probablemente envejecerá mejor que la mayoría de los otros contratos que se otorgan por una década o más. El corto porche en el jardín derecho del Yankee Stadium podría ayudar a Soto a mantener el poder en el ocaso de su carrera.

Dado que Soto tiene sólo 25 años y un juego ofensivo que debería envejecer sin problemas, vale la pena que los Yankees agreguen años adicionales para alcanzar un contrato que refleje el valor de Soto y al mismo tiempo mantenga el AAV razonable. Además, debido a que los contratos generalmente aumentan de valor cada año y el tope salarial también aumenta, este acuerdo lucirá mucho mejor en el futuro que inmediatamente después de su firma.

Comencemos por establecer algunas pautas preliminares. Es poco probable que Soto acepte una extensión que no supere los 500 millones de dólares en valor total. Scott Boras probablemente creerá que puede conseguirle a Soto 600 millones de dólares en el mercado abierto.

Soto va a querer garantías a largo plazo y los Yankees deberían concederlas. Cuanto más largos sean los términos del contrato, mejor para los Yankees, ya que reducirá el valor promedio anual y el impuesto al lujo. Debido a que Soto es tan joven, un acuerdo por 12 o 13 años o incluso 15 años no será gravemente perjudicial para el equipo. Los últimos años aún pueden ser difíciles, pero no serán un costo total irrecuperable ya que el bate de Soto aún debería ser efectivo y probablemente continuará dando boletos a un nivel de élite.

Los Yankees deberían ofrecerle a Soto un contrato de 15 años con un AAV de $39 millones por un valor total de $585 millones. Esto proporciona seguridad a largo plazo para Soto, le ofrece el contrato más lucrativo en la historia de la MLB en términos de dinero real sin aplazamientos y mantiene el AAV manejable para el equipo.

Las negociaciones de buena fe son esenciales para ambas partes.

Si los Yankees van a ofrecer una extensión, es importante que hagan una oferta de buena fe desde el principio. Intentar criticar a Soto para reducir valor sería irrespetuoso y puede envenenar la relación entre el equipo y el jugador. Esto no sólo podría perjudicar las posibilidades de acordar una extensión, sino que también podría llevar a Soto a querer irse en la agencia libre sin importar lo que ofrezcan los Yankees.

Eso no quiere decir que los Yankees deban presentar inmediatamente su mejor oferta. Deberían hacer una oferta razonable para ambas partes, siguiendo los parámetros del acuerdo mencionado anteriormente, escuchar lo que el bando de Juan Soto tiene que decir y negociar si es necesario.

Primero, el equipo necesita decidir qué tanto quiere retener a Soto y a qué está dispuesto a llegar. A continuación, deben decidir cuál es el monto más alto en dólares para el valor total del contrato y para el valor anual al que se sienten cómodos. Pueden usar ese número para hacer una oferta realista por una extensión que todavía está un poco por debajo de su número límite total.

Una estimación razonable de la cantidad más alta con la que los Yankees podrían sentirse cómodos sería de $650 millones en total, aunque hay espacio para ir más alto. Un acuerdo de 15 años sería razonable para ambas partes. Le daría a Soto una garantía de seguridad esencialmente para el resto de su carrera, y con un AAV de $43 millones probablemente no sería demasiado perjudicial para los Yankees desde una perspectiva de construcción de plantilla. Alternativamente, el equipo podría ofrecer 17 años por la marca AAV de $39 millones, reduciendo el impuesto de lujo y aumentando el valor total de Soto a $675 millones.

El problema con esa oferta es que cuanto más te acercas a los $700 millones, más probable es que el equipo de Soto quiera convertirlo en el primer jugador “verdadero” de $700 millones. Los Yankees podrían mantener la oferta de 17 años y alcanzar ese hito ofreciendo $41 millones por año, por un valor total de $705 millones. Eso es lo más alto que Hal Steinbrenner y Cashman deberían ofrecer en las conversaciones de extensión, y es un trato que probablemente sería rápidamente aceptado por el campamento de Soto, permitiendo a la superestrella dominicana retirarse como Yankee.