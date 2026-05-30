¡Esta es la comidilla del momento en el deporte dominicano! Que Yermín Mercedes haya soltado esta bomba en el reality de moda Planeta Alofoke ha encendido un avispero gigante en las redes sociales. El debate entre el talento puro, la disciplina y las famosas “reglas no escritas” de la MLB se prendió.
El pelotero dominicano Yermín Mercedes ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán mediático, pero esta vez no por un batazo descomunal en el terreno, sino por sus explosivas declaraciones. Durante su más reciente participación como integrante del popular reality show Planeta Alofoke, “El Yerminator” rompió el silencio y revivió uno de los episodios más oscuros, debatidos y polémicos de toda su trayectoria en las Grandes Ligas: el famoso cuadrangular que le conectó al jugador de posición Willians Astudillo en cuenta de 3-0 durante la temporada 2021, en un juego completamente definido.
Mercedes confesó con amargura que ese batazo marcó un punto de no retorno en su carrera. En lugar de recibir el respaldo de su organización, fue duramente criticado en público por su propio dirigente de aquel entonces con los Medias Blancas de Chicago, el histórico Tony La Russa. Según el nativo de San Cristóbal, las famosas “reglas no escritas” del béisbol y la falta de apoyo de su mánager provocaron que las puertas de la MLB se le cerraran de forma definitiva.
Guerra en las redes: Los dos bandos del debate
La revelación en el reality de la plataforma Alofoke Media Group provocó una oleada masiva de comentarios en plataformas como Instagram y X (Twitter), dividiendo a la exigente fanaticada dominicana y caribeña en dos bandos claramente definidos:
– Puntos de vista a favor de Yermín: “Fue una injusticia”
Muchos seguidores y figuras públicas del patio saltaron en defensa del pelotero, argumentando que un atleta en su posición —buscando establecerse en las Grandes Ligas y asegurar el futuro de su familia— no puede darse el lujo de regalar un turno.
El reconocido artista Wason Brazoban lideró esta corriente al comentar: “Fue injusto el mánager. En ese momento Yermín lo que está buscando es quedarse en el equipo, batear lo más que se pueda. Nunca entenderé esa regla no escrita”.
Otros fanáticos recalcaron que Tony La Russa “acabó con la carrera de ese muchacho” y que exponerlo públicamente ante la prensa fue un golpe bajo del que nunca se pudo recuperar.
– Puntos de vista en contra: “Te mató la indisciplina y la soberbia”
En la otra acera, un bloque contundente de usuarios le recordó a Mercedes que su salida del Big Show no se debió al jonrón en sí, sino a su actitud desafiante ante una leyenda del juego y a sus constantes problemas de conducta dentro y fuera de las líneas.
Comentarios como los de lic.corporan_mercedes y luimy_lapara fueron lapidarios: “A ese le cambió su carrera su indisciplina. La disciplina no se compra”.
Los internautas más analíticos destacaron el choque de egos con el timonel: “El problema no fue el jonrón, el problema fue con quién se puso a discutir después, con uno de los mánagers más trascendentales e históricos del béisbol. La malcriadeza tiene su costo”.
Incluso, varios fanáticos le echaron en cara sus decisiones posteriores y su presente actual: “Su carrera cambió cuando dijo ‘yo no voy para Japón’. El Licey lo botó y mira dónde está ahora, en un reality”, sentenció un usuario con dureza.
El eterno dilema de las “reglas no escritas”
La conversación en redes sociales vuelve a poner sobre el tapete si el béisbol de las Grandes Ligas debe flexibilizar sus códigos antiguos de “empatía por el rival” cuando un juego se abre por muchas carreras, o si los jugadores jóvenes de hoy en día deben acatar sin chistar las órdenes de la vieja escuela.
Lo único real es que el paso de Yermín Mercedes por el reality Planeta Alofoke ha demostrado que, a pesar de estar alejado de los diamantes de la MLB, el nombre del “Yerminator” sigue teniendo el poder absoluto de paralizar la opinión pública dominicana.