Yermín Mercedes rompe el silencio en Planeta Alofoke y enciende las redes ¡Se tiraron con todo! La brutal descarga de los fanáticos contra Yermín Mercedes por su última confesión. El expelotero desató una encarnizada guerra de opiniones tras recordar el polémico jonrón con cuenta de 3-0 que sepultó su futuro en las Mayores. Yermín encendió el debate en redes tras confesar todo sobre su roce con Tony La Russa en Planeta Alofoke.