Harold Ramírez protagoniza este Play Loud y predice jonrón de José Sirí El cartagenero y el utility estadounidense Zack Mckinstry fueron protagonistas de este ‘Play Loud’, como le llaman a este entretenido ejercicio en el que se capta algo de intimidad de los peloteros en el dugout y en el desarrollo del juego.

La Major League Baseball (MLB) publicó este viernes en redes sociales un compilado de frases, situaciones y bromas que el colombiano Harold Ramírez protagonizó y grabó a través de un micrófono y una cámara que lo seguía durante el juego que su equipo, los Rays de Tampa Bay, le ganaron 8-0 a los Tigres de Detroit, en el Comerica Park, el viernes 4 de agosto.

Los dos se divirtieron mucho durante el compromiso en casa de los felinos, especialmente el colombiano que evidenció su personalidad alegre y espontánea, su buena relación con sus compañeros y todos los integrantes del equipo.

Se notó que tiene muchísima empatía con el dominicano José Sirí, quien le siguió en el turno al bate y al cual le pronosticó que dispararía un cuadrangular.

“Ven, pa’ que salgas en la televisión. Ya esto está funcionando, puedes decir una payasada si quieres”, le decía ‘el Pitbull’ al jardinero inicialmente, tratándole de explicar lo del micrófono.

“Viste, yo te dije que la ibas a sacar hoy, no te puedes quejar”, le expresó Ramírez tras el vuelacercas. “Sí, tú me lo dijiste, me lo dijiste”, respondió el dominicano aún agitado tras correr las cuatro esquinas.

“Él no cree que voy a correr rápido, me ve y me dice: él está un poco gordito, ni lo va a intentar”, agregó Ramírez haciendo alusión a los jonrones de Siri cuando lo encuentra en circulación.

Aparte de su jocosidad constante por el micrófono abierto, Ramírez se fue de 5-3 durante el juego en su rol de bateador designado. Anotó dos carreras y empujó una.

“Tenemos que volver a hacer esto, me ha ido bien”, le dijo el bolivarense a la productora que le instaló el micrófono antes del juego y que estaba pendiente de cómo transcurría todo.