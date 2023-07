Atari cumple 50 años siendo una de las míticas empresas de videojuegos Nolan Bushnell y Ted Dabney fundaron la empresa y su primera creación fue un éxito en ventas

04/07/2023 · 11:50 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“No teníamos dinero, no teníamos fábricas ni tampoco presencia en el mercado. Lo único que teníamos era creatividad”, asegura Nolan Bushnell. Hace 50 años, este ingeniero electrónico junto a su socio Ted Dabney fundaron Atari, una empresa que revolucionó el negocio de los videojuegos y creó títulos que se convirtieron en clásicos, como Pong y Asteroids. Hoy la empresa no mantiene la misma popularidad ni números que durante su época dorada, sin embargo todavía se mantiene en pie con nuevos dueños tras varios cimbronazos.

En 1962 Steve Russell desarrolló Spacewar! un videojuego de batalla entre naves espaciales para dos jugadores. Bushnell tenía 18 años y recién estaba en el primer año de su carrera en la Universidad de Utah, pero esto lo inspiró. Una vez graduado, entró a trabajar en una empresa que fabricaba videotapes y al mismo tiempo empezó a diseñar un prototipo de juego junto a su compañero, Dabney.

Los socios diseñaron un gabinete de fibra de vidrio y crearon la máquina que resultaría en Computer Space en 1971. Bushnell unió fuerzas con Dave Nutting, dueño de una empresa de juegos para parques de diversiones, y lograron vender 1300 unidades. El número no era el esperado, entonces Bushnell y Dabney decidieron fundar un nuevo proyecto.

La novel compañía iba a llamarse Syzygy (sicigia, en inglés), que se refiere a la alineación de tres cuerpos celestes, no obstante la palabra ya estaba registrada. Así fue que optaron por “Atari”, una palabra utilizada en Go, uno de sus juegos de mesa favoritos. Una vez fundada la empresa, la primera idea de Bushnell era crear un juego de ping pong virtual.

Un año antes la consola Magnavox Odyssey había lanzado un título similar, pero el emprendedor creía que podía mejorarlo. Entonces contrató a Al Alcorn, quien se puso al hombro el proyecto y creó el Pong en noviembre de 1972. Le sumó algunos detalles como su característico sonido y el hecho de que el juego se acelerara progresivamente a medida que se estaba más tiempo en una partida.

La primera máquina de Pong la colocaron en un bar y cada tres días Alcorn pasaba a recolectar las monedas que se juntaban. Dos semanas después el dueño del lugar lo llamó porque había dejado de funcionar. Cuando Alcorn fue a arreglarla, se dio cuenta que no estaba rota sino que estaba demasiado llena de monedas. El juego se había convertido en un éxito del negocio y recién era el primero desarrollado por la empresa.

Esa prueba piloto los convenció de producirlo masivamente y crearon una línea de ensamblado en una antigua pista de patinaje. Luego pasaron al mundo de las consolas hogareñas con Atari Video Computer System (VCS), más tarde rebautizada Atari 2600. Para ese momento, Bushnell se había convertido en el único socio tras comprarle su parte a Dabney.

Ese mismo año Atari contrató a Steve Jobs y Steve Wozniak para que crearan el videojuego Breakout. A su vez, Alcorn construyó una consola para poder jugar al Pong en casa y en poco tiempo vendió 150.000 unidades. No obstante, las fricciones entre el equipo original y Warner empezaron a crecer hasta que Bushnell abandonó su puesto en 1979.

Los 70 y principios de los 80 fueron la época de oro para Atari. Se enfocaron en el negocio de videojuegos, consolas y computadoras hogareñas y si bien competían contra títulos exitosos, como Space Invaders, sus creaciones lograron hacerse un lugar en el mercado. Asteroids vendió 70.000 unidades en el mundo de los arcade.

Pero a partir de 1982 las ventas empezaron a caer luego de algunos traspiés con juegos de baja calidad. Un año más tarde la firma se vio obligada a cerrar una de sus fábricas. En 1984 Jack Tramiel, ex presidente de Commodore Computers, se queda con el 51% de Atari y le deja a Warner el negocio de arcade.

El ejecutivo estuvo al frente de la empresa durante más de una década. En 1996 fue absorbida por JTS que luego se la vendió a Hasbro Interactive por u$s 5 millones. Esta subsidiaria fue adquirida por la empresa francesa Infogrames en 2001 por u$s 95 millones en acciones y u$s 5 millones en efectivo. La firma se cambió el nombre a Atari SA y actualmente cotiza en la bolsa en París. En su último reporte de resultados de mitad de año, cerrado en septiembre de 2022, Atari facturó 4,3 millones de euros de los cuales 2,8 millones correspondieron a su unidad de juegos. El resto se lo repartieron entre los otros tres verticales: hardware, licencias y blockchain.

La compañía ahora busca apelar a lo retro y en 2023 invirtió para recuperar títulos clásicos. En marzo anunció la compra de una docena de juegos de arcade, entre ellos Berzerk and Frenzy; un mes después adquirió 100 títulos de juegos de PC y consolas de los 80 y 90, como Bubsy, Hardball y Demolition Racer. La última operación fue en mayo cuando se quedó con más de 10 juegos de Atari 2600 que originalmente habían sido producidos por el sello de Mattel. El plan, según Atari, es aprovechar esos personajes e historias para generar nuevos contenidos.