BLINK Esports y Bandits Gaming evolucionan como organizaciones independientes Nueva era en los deportes electrónicos dominicanos: Tras consolidar una alianza que impulsó la escena competitiva de los videojuegos de pelea en la región, ambas entidades formalizan su separación operativa para trazar caminos corporativos propios.

El ecosistema de los deportes electrónicos en la República Dominicana y toda la región de América Latina entra en una fase de profunda reestructuración institucional. A través de una declaración corporativa oficial, las reconocidas entidades BLINK Esports / GHIDORA SRL y Bandits Gaming confirmaron de manera conjunta el cierre de su etapa de colaboración directa para pasar a operar a partir de ahora como organizaciones totalmente independientes.

Esta decisión estratégica obedece a un proceso de maduración y evolución natural de ambas marcas, buscando que cada una desarrolle su propia estructura interna, asuma liderazgos individuales y ejecute sus respectivas visiones de cara al futuro del sector técnico y competitivo.

Un legado de impacto masivo en la comunidad FGC

El balance de los últimos años de trabajo unificado arroja resultados sobresalientes para la escena de la FGC (Fighting Game Community) tanto a nivel doméstico como en playas extranjeras. La sinergia entre BLINK Esports y Bandits Gaming contribuyó significativamente a robustecer el ecosistema de los juegos de pelea en el patio.

El pilar fundamental de este éxito se cimentó sobre la división BLINK Respawn, un proyecto de escala internacional que logró hitos de alto valor mercadológico y deportivo:

Convocatoria internacional: Se consolidó como un imán competitivo al reunir a participantes procedentes de más de 26 países .

Se consolidó como un imán competitivo al reunir a participantes procedentes de más de . Alianzas con la industria: Desarrolló eventos de carácter oficial de la mano directa con los publishers internacionales y desarrolladores de la industria de los videojuegos.

Desarrolló eventos de carácter oficial de la mano directa con los internacionales y desarrolladores de la industria de los videojuegos. Expansión geográfica: Trascendió las fronteras del Caribe logrando expandir de forma exitosa sus operaciones con el establecimiento de BLINK Respawn México.

Orgullo y enfoque hacia el futuro

En una de la ingeniera Nicole Garip, Directora Ejecutiva (CEO) de BLINK Esports / GHIDORA SRL, externó su profundo sentimiento de orgullo y gratitud al repasar la transición de lo que inició simplemente como una iniciativa de carácter local y que hoy en día es un referente de la industria latinoamericana.

“Con esta nueva etapa, seguiré enfocada en el crecimiento de BLINK Respawn, la expansión de nuestros proyectos y el fortalecimiento de nuestra comunidad. Gracias a todos los que han sido parte de este camino. Lo mejor aún está por venir”, puntualizó Garip.

Por su parte, el documento general ratifica que, bajo este nuevo esquema de independencia corporativa, BLINK Esports mantendrá su mirada fija en ensanchar los límites de BLINK Respawn y seguir abriendo ventanas de oportunidad competitiva para los videojugadores de la FGC en toda América Latina. Ambas marcas se despiden de su alianza con la satisfacción del deber cumplido, listas para escribir sus propios capítulos en la historia de los deportes electrónicos contemporáneos.