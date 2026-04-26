Cuba se juega la vida por un cupo en los eSports de Santo Domingo 2026 ¡El "juidero" ahora es digital! Por primera vez en la historia, los videojuegos darán medallas oficiales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y los cubanos están en la batalla. Con un cuarto lugar en eFootball, la isla sueña con traer a sus "gamers" a Quisqueya. ¿Podrán remontar en Street Fighter o se quedarán "game over"?

Si usted pensaba que los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 serían solo de pelota y atletismo, prepárese para lo nuevo. Los eSports (deportes electrónicos) debutarán como disciplina oficial con medallas, y los cubanos ya están “fajados” en las eliminatorias de abril buscando su boleto para aterrizar en nuestra capital.

A diferencia de San Salvador 2023, donde los videojuegos fueron solo una exhibición para que la gente viera “el flow”, en Santo Domingo 2026 la cosa es en serio. El sistema es de puntos y los cupos son limitados: solo hay siete sillas para los juegos individuales (eFootball y Street Fighter) y cinco para el plato fuerte colectivo, League of Legends.

eFootball: La esperanza cubana está en la cancha virtual

El pasado 12 de abril, los cubanos demostraron que en el fútbol digital tienen “mañas”. Lograron un meritorio cuarto lugar en la primera ronda, ganándole a Guadalupe y Nicaragua, aunque cayeron ante Colombia y Honduras.

Con este resultado, acumularon 12 puntos vitales. Javier Vidal, presidente de la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba (Adec), está optimista: “Tenemos grandes posibilidades de clasificar en eFootball”. La vuelta definitiva será el próximo 10 de mayo, y los cubanos vienen con el cuchillo entre los dientes para asegurar su viaje a RD.

Street Fighter y LoL: ¿Se quedaron sin “combos”?

No todo ha sido color de rosa para los antillanos. En Street Fighter, la “macaron” en la primera vuelta cayendo ante Jamaica y Colombia, quedando en el puesto 13. Sin embargo, este fin de semana tienen la oportunidad de remontar y meterse en la pelea por los puntos.

Donde la piña está agria de verdad es en League of Legends (LoL). El equipo cubano no ha podido ver a Linda, perdiendo contra Guatemala, Honduras y Colombia. Según los expertos, esto se debe a que en la isla la comunidad de este juego es pequeña y la preparación no ha sido la mejor. ¡Parece que en el MOBA les falta más “gas”!

El sistema de puntos para clasificar:

1er lugar: 25 pts.

2do lugar: 18 pts.

3er lugar: 15 pts.

4to lugar: 12 pts.

¿Usted cree que los eSports deberían dar medallas igual que el béisbol o es que la tecnología se está metiendo demasiado en el deporte tradicional?