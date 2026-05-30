¡De Dominicana para Tokio! El dominicano MenaRD ficha en la liga japonesa de Street Fighter El histórico paso del dominicano MenaRD que asombra al mundo de los videojuegos: El jugador profesional de esports dominicano anunció su fichaje para competir en la Liga Japonesa de Street Fighter 2026. El bicampeón mundial fichó con el prestigioso equipo Zeta Division y se mudará a Tokio este mismo año para competir al más alto nivel.