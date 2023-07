Tiempo atrás, Blizzard informó a sus jugadores de que habían iniciado un evento muy especial mediante el cual recompensarían a sus 1000 jugadores más rápidos en alcanzar el nivel 100 en el nivel hardcore de Diablo IV. Es decir, en el formato de muerte permanente mediante el cual, si nuestro personaje muere, lo hace para siempre. En teoría, los jugadores tenían desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre para formar parte de este selecto grupo, pero parece que algo está fallando.

Tal y como varios usuarios —muy enfadados— están reportando en Twitter y Reddit, sus nombres no están apareciendo en la estatua. En efecto, esta ya ha sido fabricada y se puede ver. Lo malo es que muchos jugadores han comentado que, al acercarse y verla, se han dado cuenta de sus nicknames no formaban parte de la misma pese a ser de los primeros del mundo en lograr la susodicha hazaña.

No me sorprende, la verdad”, ha comentado uno de ellos en un hilo de Reddit con numerosos updates y comentarios mientras recordaba que la compañía dijo que iba a regalar una figura por correo si llevaba diez años jugando y cumplía con ciertas condiciones. Según este usuario, no se cumplió. “No es la primera vez que Blizzard ignora sus propias reglas“, agrega.

“Me han omitido y llegué al top 60“, explica otro jugador mientras indica que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por Blizzard. Lo que otros muchos señalan es que, aunque está claro que algunos usuarios se podrían haber quedado fuera al no compartir correctamente su información por Twitter —este era el sistema oficial—, Blizzard tendría que tener todos sus datos (igualmente) dentro del propio juego. Al menos los que le permitirían verificar si es de los primeros o no.

Sobre este tema también se han pronunciado diversos streamers e influencers, como Asmongold, quienes han reportado casos en los que jugadores han logrado cumplir con el reto y no aparecen. “¡Por favor, comprobad los nombres de algunas personas que no aparecen y cumplieron con las reglas!”, escribió. Y es que, como es lógico, tras semejante esfuerzo, es lógico que la comunidad esté desilusionada.

Otros muchos han reconocido que ha sido culpa suya por no etiquetar bien la cuenta pertinente o usar el hashtag adecuado, entendiendo que es ‘culpa suya’, pero otros muchos defienden que sí lo han hecho de la manera adecuada y que, pese a ello, no aparecen. Lo raro es que, en teoría, el evento duraba hasta el 1 de septiembre. “Esto apestaba en todos los sentidos”, comentó el streamer Donovan Mowatt.

Their deeds will not be forgotten ⚔️

1000 #Diablo4Hardcore players reached level 100 and will have their names carved into history.

Pay tribute to these heroes of Sanctuary: https://t.co/RICsbow4G9 pic.twitter.com/j6GGvLmP0D

— Diablo (@Diablo) July 5, 2023