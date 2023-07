Dominicano Bandits|Menard gana Get On My Level 2023 de Canada El jugador dominicano sigue imbatible y esta vez se llevó el torneo realizado en la ciudad de Toronto.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Saúl Leonardo Menard, Dominicano perteneciente a la organización también Quisqueyana Bandits Gaming. Sigue con su paso indomable en el nuevo juego de Capcom Street Fighter 6. El dominicano actual campeón del mundo en esta disciplina, está defendiendo su título, cosechando primeros lugares en todos los torneos que participa.

Esta vez The Champ conquistó las tierras del norte de América, el torneo Get On My Level 2023 que se realizaba Downtown Toronto Hotel de la ciudad de Toronto, Canadá. Más de 2000 jugadores se dieron cita, en las distintas disciplinas de los esports.

Menard se impondría con autoridad, dominando a placer los enfrentamientos que se encontraba. El Quisqueyano solo perdería 2 de los 23 juegos que encontraba en su camino: 2-1 vs. Justin Campbell “PepperySplash” y ya en winners semifinals 3-1 vs. Michael Kim “Riddles”. Siendo estos 2 los únicos jugadores del torneo que pudieron ver un juego. Con esto Mena conseguiría otra conquista más en esta nueva etapa de SF6.

Mena indetenible

De los últimos 5 grandes torneos en los que ha participado dominicano ha logrado en primer lugar en 4 de ellos: Twitch Rivals – Street Fighter 6 Legacy Showdown, Intel Plays 2023 – Street Fighter 6 Invitational, CEO 2023 y ahora el Get On My Level 2023. Ya en el quinto Defend the North 2023 logró el 2do lugar.