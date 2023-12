El pasado fin de semana en la ciudad de San Jose, California, se realizaba el evento invitacional Watch The Throne 2023. El torneo que reúne a los mejores jugadores actuales del competitivo de Smash Ultimate cerraba el año para competiciones del mismo.

Los mexicanos Edgar Valdez “FaZe|Sparg0″ y Leonardo López “LGMkLeo”, el norteamericano Samuel Robert Buzby “Liquid|Dabuz” y el francés William Belaïd “Solary|Glutonny” fueron parte de los jugadores top que se dieron cita en el evento.

El dominicano Carlos Pérez “Sonix” se encontraba en el pool 2 compartiendo grupo con el campeón mundial del 2021 MK Leo, mismo el cual llevaba récord negativo hasta estos enfrentamientos. Sonix salió como cabeza de grupo con marcador de 9-1 solo perdiendo un combate de Luis.

LET HIM BREATHE @UltimateSonix, SHEESH.

December 8, 2023