El Dominicano Saúl Leonardo MenaRD sigue ampliando su legado como el mejor jugador de Street Fighter de la historia, este fin de semana el quisqueyano se alzó con el prestigioso torneo de juegos de pelea Evolution Championship Series en su versión Japón 2025. El dominicano, que llegaba como campeón reinante tras coronarse en el 2024, es el primer jugador Street Fighter 6 en ganar torneos de EVO de manera consecutiva.

EVO Japon 2025 tuvo una presencia de más de 6600 jugadores participantes y con un premio en metálico de US$24,075 repartido entre los primeros puestos del torneo. Además, con esto MenaRD se clasificó oficial para Capcom Cup 12, mismas que ha ganado 2 veces.

“We all need a little bit of delusion in this impossible life.” @_MenaRD__ after winning Street Fighter 6 at #EvoJapan2025 pic.twitter.com/C3x3pAfpWt

— Evo (@Evo) May 11, 2025