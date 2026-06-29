Una hazaña de leyenda en la capital del juego. La República Dominicana vuelve a escribir su nombre con letras de oro en la cúspide de los deportes electrónicos a nivel global. En una jornada dominical idílica celebrada en Las Vegas, Nevada, el estelar jugador dominicano Saúl “MenaRD” Mena volvió a hacer historia al proclamarse campeón de Street Fighter 6 en el Evolution Championship Series (EVO) 2026, el torneo de videojuegos de pelea más prestigioso e importante del planeta Tierra.
Con este monumental triunfo en tierras norteamericanas, MenaRD no solo alcanzó la mítica cifra de cuatro campeonatos mundiales de EVO en su palmarés profesional, sino que además defendió con éxito la corona ecuménica obtenida en la edición de 2025. Al consolidarse como bicampeón consecutivo (back-to-back) de la franquicia de Capcom, el oriundo de Santo Domingo ratifica de forma indiscutible su estatus como el competidor latinoamericano más laureado y exitoso en toda la historia de la Fighting Game Community (FGC).
El camino hacia la gloria no estuvo exento de dramatismo para el titán quisqueyano. En la Gran Final del certamen, MenaRD se vio las caras ante el peligroso y metódico jugador japonés Shigematsu. El estratega asiático logró silenciar por unos momentos los pronósticos al imponerse en la primera serie de partidas y forzar el reinicio del cuadro (bracket reset). Lejos de amilanarse ante la presión del escenario, el “Orgullo de la República Dominicana” sacó a relucir su casta de campeón, ajustó sus líneas de ataque con autoridad y aplastó a su rival en el choque definitivo para volver a levantar el codiciado trofeo.
Revolución latinoamericana y el hito de CrossoverRD
La edición de EVO 2026 marcará un antes y un después para la escena competitiva de nuestra región, exhibiendo un crecimiento exponencial que asusta a las potencias de Asia y Norteamérica. Por primera vez en los registros del torneo, el selecto Top 8 mundial de Street Fighter 6 contó con la presencia de tres jugadores latinoamericanos, rompiendo todos los esquemas tradicionales de las quinielas.
Junto al histórico campeonato de MenaRD, la gran revelación de la justa fue el también dominicano EVG CrossoverRD, quien firmó la mejor actuación de toda su carrera profesional al abrirse paso entre miles de participantes internacionales para inscribir su nombre por primera vez en las finales del circuito. El trío de honor de la región lo completó el destacado jugador chileno Falcons Craime, quien batalló palmo a palmo en las rondas definitivas antes de caer eliminado precisamente a manos de un intratable MenaRD.
Con dos dominicanos y un chileno situados formalmente entre los ocho mejores atletas de pelea del planeta, Quisqueya demuestra que su dominio no se limita únicamente a los diamantes de las Grandes Ligas o a las pistas de atletismo de la Liga Diamante, sino que también dicta las pautas y las reglas en las plataformas del gaming mundial.