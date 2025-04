Las clasificatorias en línea para la competición ya están oficialmente en marcha. En la primera etapa, los participantes deberán marcar la vuelta más rápida en iRacing Time Attack. La sección de clasificación en línea finalizará el 6 de mayo.

The FIA is excited to launch an all-new global esports competition for girls and women aged 16 or older.

Run in partnership with @AdvSimRacing and @iRacing, Girls On Track Rising Star (Esports Edition) gives everyone the chance to race for victory – no matter where they live or… pic.twitter.com/cRXFXniN5m

