G2 Stride se coronó campeón del RLCS London Major el domingo por la noche frente a los fanáticos de los deportes electrónicos de Rocket League en el Copper Box Arena.

El equipo norteamericano superó a Falcons 4-1 en la gran final, después de vencer a Furia 4-2 en la semifinal más temprano esa noche, para llevarse a casa el premio principal de US$75,000. Así como puntos de clasificación para el Campeonato Mundial RLCS en Fort Worth a finales de este año.

BEST IN THE WORLD 🏆 pic.twitter.com/fC5IPW47wy

— G2 Rocket League (@G2RocketLeague) June 24, 2024