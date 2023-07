GTA VI revolucionará el gaming con su mapa Rockstar estaría planeando algo muy diferente a lo visto hasta la fecha en relación al mapa de la nueva secuela de la saga

GTA VI se postula como el juego más esperado de la presente generación, pero también como el más ambicioso en manos de Rockstar. La compañía apunta al próximo año fiscal para el lanzamiento del juego, por lo que debería ser una realidad entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025. De este modo, son muchos los que se preguntan qué podrá hacer la compañía para volver a impresionar y revolucionar la fórmula vista en GTA V y en Red Dead Redemption II. La respuesta estaría en el mapa de GTA VI, que introduciría un nuevo y revolucionario sistema.

Así lo afirma el periodista Jason Schreier en un artículo publicado en Bloomberg. Según sus fuentes, el mapa de GTA VI estará en constante evolución durante las etapas posteriores al lanzamiento oficial del juego. De este modo, algunas de las zonas que se pueden visitar se modificarán o sustituirán por otras nuevas, ampliando el contenido y permitiendo que los jugadores siempre tengan algo nuevo que hacer en sus partidas. Apunta a que Vice City será la localización principal, pero el resto de ciudades se irán añadiendo y ampliando para permitir una mayor libertad de desarrollo y evitar el crunch.

Algunas de estas zonas que se irán añadiendo con el paso del tiempo desde el lanzamiento oficial del juego serían las basadas en Cuba y partes del Caribe, aunque hay que tomar toda esta información como un rumor hasta que Rockstar se pronuncie para saber cuáles son sus planes con GTA VI.

Entre otras noticias que están surgiendo en las últimas fechas en relación a GTA VI, destaca el pronunciamiento de la actriz Leslie Lluvet, a la que se ha relacionado con el juego de Rockstar. No obstante, la propia joven ha acudido a las redes sociales para pedir que dejen de enviarle mensajes en relación a la próxima entrega de la saga, ya que ella no es la encargada de dar vida a Lucía, la protagonista de GTA VI, sino que su trabajo se centra en el papel de Zenia en Far Cry 6.

Por lo tanto, aún quedan muchos secretos que descubrir en relación a GTA VI, pero de cumplirse las informaciones de Jason Schreier y contar con ese mapa dinámica y en constante evolución, podríamos estar ante una de las mayores revoluciones en los juegos de mundo abierto.