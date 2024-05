Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras caer en su primer encuentro, los Argentinos de Leviatán se enfrentaba a T1 en un partido de vida o muerte para ambos. Los dragones llegaban con la predicción en contra debido a su récord contra equipos astáticos.

Con Breeze como primera selección, La Levianeta arrancaba defendiendo con una composición clásica. Leviatan tomaba los primeros 6 puntos con suma facilidad ante un T1 que no encontraba la forma de contrarrestar lo bien ordenado del juego de los latinos. T1 restaba varios puntos al cambio, pero Leviatán aseguraba y cerraba el mapa con marcador de 13-9

Para el segundo Leviatán seguía pegando fuerte en las primeras rondas, llegando al cambio con marcador de 10-2 Leviatan prácticamente aseguraba su pase a la siguiente ronda. T1 lograba meter 4 puntos seguidos pero una triple de Tex mataba sus esperanzas y cerraba el partido 2-0.

Leviatán gets the clean series win to avoid elimination! #VALORANTMasters pic.twitter.com/9HC1WBdyFn

— VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) May 26, 2024