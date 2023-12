Los 5 mejores videojuegos deportivos de 2023 Creemos que estos cinco juegos brindaron a los jugadores el mayor control y al mismo tiempo ofrecieron excelentes experiencias de juego.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A medida que nos acercamos a 2024, decidimos hacer una lista de nuestros 5 mejores videojuegos deportivos para 2023. Entre los últimos títulos anuales y algunas sorpresas interesantes, ciertamente fue difícil elegir solo cinco. Sin embargo, sentimos que estos cinco juegos brindaron a los jugadores el mayor control y al mismo tiempo ofrecieron excelentes experiencias de juego. Sin más preámbulos, aquí tienes una lista de nuestros cinco videojuegos de deportes favoritos en 2023.

Nuestro top 5 de los mejores videojuegos deportivos de 2023, clasificados

5. AEW: Fight Forever

Plataforma: PC a través de Steam , Playstation 4, Playstation 5 , Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch .

El regreso de Yuke a la lucha libre no es perfecto, pero es lo que necesita la industria de los videojuegos. Antes de AEW Fight Forever, la única opción de lucha real era WWE 2K23. Si bien AEW Fight Forever todavía carece de ciertas áreas, tiene un futuro prometedor como serie. El modo historia, Road To Elite, ofrece toneladas de valor de repetición y diversión para jugadores individuales. Pero si eso no fuera suficiente, el nuevo DLC Beat The Elite ofrece más diversión PvE.

Pero lo que AEW hace mejor es simplemente permitir a los jugadores pelear con sus luchadores favoritos de AEW. ¿Quieres jugar como Kenny Omega y destruir por completo a Jade Cargill? El mundo es tu ostra. Además, fuera de la experiencia para un jugador y multijugador, se encuentran algunos minijuegos divertidos para perder el tiempo.

En general, pusimos Fight Forever en esta lista por lo que podría llegar a ser. Con más contenido en camino, esperamos ver este juego florecer y convertirse en una serie con más lanzamientos. Cuanta más competencia tenga WWE 2K, mejores serán ambos juegos.

En general, las críticas iniciales de AEW Fight Forever no fueron agradables . Sin embargo, parece que los comentarios de la comunidad están mejorando lentamente el juego con el tiempo.

4. F1 23

Plataforma: PS5, PS4 , Xbox Series X|S, Xbox One y PC (a través de Steam y Epic Games Store )

F1 23 recuperó el modo Braking Point Story de F1 21, ofreciendo una experiencia mucho mejor que F1 22. En general, aunque F1 23 no parece el mayor salto en términos de mejora, sigue ofreciendo una experiencia de F1 consistentemente divertida. Codemasters conoce los juegos de carreras como la palma de su mano, y fue inteligente por parte de EA Sports tener un desarrollador condecorado trabajando en su último título de carreras.

F1 23 también ofreció un nuevo modo F1 World, que ofrecía contenido nuevo junto con la temporada 2023 de la FIA. Entonces, si estuvieras harto de ver a Max Verstappen dominar el calendario, entonces podrías cambiar la historia y controlar a alguien como Daniel Ricciardo por diversión.

En general, F1 23 es el principal videojuego de simulación de F1. Con configuraciones extensas y una variedad de modos, es difícil que nuestros compañeros amantes del engranaje se cansen de un título tan fantástico. Sólo esperamos que los futuros títulos de F1 sigan impresionando.

F1 23 recibió críticas sólidas tanto de críticos como de usuarios . En general, proporcionó otro título sólido para los fanáticos de la serie. El regreso de Braking Point y el nuevo F1 World Mode parecieron tener un buen impacto entre los fanáticos.

3. El festival del motor de la tripulación

Plataforma: PS5, PS4 , Xbox Series X|S, Xbox One y PC (a través de Epic Games Store y Ubisoft Store ).

La última entrega de Ubisoft Ivory Tower en la serie The Crew es definitivamente la mejor hasta ahora. Con una nueva y hermosa ubicación en Hawái y actividades para mantenerte activo las 24 horas, los 7 días de la semana, Motorfest ofrece mucho. Nos encanta la variedad de listas de reproducción y eventos para eventos para un jugador, y las carreras en línea son igual de divertidas. A pesar de ser un juego solo en línea, Motorfest ofrece contenido más que suficiente solo para su base de jugadores en solitario.

Sin embargo, lo que nos encantó de Motorfest fue la cantidad de control que le dio al jugador. Después de un breve tutorial, tienes la opción de recorrer toda la isla con coches, aviones, barcos, bicicletas y mucho más. Además, The Crew Motorfest contiene varias actividades en línea para que sigas compitiendo por puntos de leyenda, vehículos y más.

Será difícil para Ubisoft superar este título. Afortunadamente, tienen mucho tiempo para empezar a generar ideas innovadoras. En general, le dimos a Motorfest un 8,5/10. Nos encantó lo fácil que era aprender a jugar y notamos el hermoso paisaje de O’ahu que mantuvo a los jugadores cautivados durante años.

2. Súper Mega Béisbol 4

Plataforma: PS5, PS4 , Xbox One, Xbox Series X|S , Nintendo Switch y PC .

Super Mega Baseball 4 fue el mejor videojuego de deportes publicado por EA Sports este año. Desde un modo de franquicia extenso, una nueva función de borrador lanzadera y una jugabilidad adictiva, SMB4 es demasiado divertido como para dejarlo pasar. Si quieres un videojuego que ofrezca control, Super Mega Baseball 4 te permite hacer casi cualquier cosa.

¿Quieres cambiar el nombre de tu jugador, el logotipo del equipo, el estadio del equipo, el tipo de química del jugador o la configuración de la liga? Super Mega Baseball 4 literalmente te permite controlar casi todos los aspectos del juego. Personalmente, cuando se juega un juego de deportes, esta idea de control parece el aspecto más importante.

En un videojuego de deportes, deberías poder hacer lo que quieras. Desafortunadamente, muchos títulos deportivos modernos, especialmente los convencionales, parecen haber olvidado esta idea. Afortunadamente, Super Mega Baseball 4 ofrece una experiencia realmente divertida que pone al jugador en primer lugar.

En nuestra revisión, Super Mega Baseball 4 obtuvo un 8,5/10. Si bien MLB The Show 23 aún ofrece la experiencia más auténtica de la MLB, SMB4 ofrece un título extremadamente divertido e increíblemente competitivo para mantenerte ocupado durante las temporadas bajas de la MLB.

1.NBA 2K24

Plataforma: PS5, PS4 , Xbox Series X|S, Xbox One , Nintendo Switch y PC .

Dejando a un lado las microtransacciones, NBA 2K24 ofrece la mejor experiencia de videojuegos deportivos de 2023. Anteriormente, mencionamos cómo el control juega un papel importante, y definitivamente se aplica aquí. ¿Qué otro videojuego de deportes te permite iniciar una franquicia de cinco épocas diferentes del deporte? En NBA 2K24, tienes la opción de jugar en cinco Eras distintas:

Magic Vs. Bird Era

Jordan Era

Kobe Era

LeBron Era

Modern Era

Recomendamos comenzar desde cualquiera de las primeras Eras porque verás cuánto cambia el deporte con el tiempo. Se pasa de leer periódicos físicos a los primeros informes web 1.0. A partir de ahí, te diriges a la era moderna de las redes sociales y más. MyNBA por sí solo se siente como su propio juego, del que podríamos hablar durante horas.

Además, MyCAREER sigue ofreciendo la mejor experiencia en modo carrera en cualquier videojuego de deportes en este momento. Desde entrevistas posteriores al juego hasta reuniones con sus agentes y patrocinadores, todo lo convierte en una experiencia auténtica. Además, nos gustó cómo la historia de este año finalmente te convirtió en una superestrella al salir de la universidad. La presión de impresionar desde el principio hace que la experiencia sea aún más divertida y realista.

Y entendemos los problemas de que VC cueste demasiado y lo difícil que resultó actualizar tu Mi JUGADOR con el tiempo. Sin embargo, también creemos que tiene sentido que tu Mi JUGADOR necesite tiempo para convertirse en un OVR de 99. Disfrutamos del juego sin comprar VC adicional porque la belleza del juego está en la lucha. Es divertido jugar como un armador de 70 OVR que lucha por un premio All-Star o MVP.

En general, nos encanta NBA 2K24. Entendemos las preocupaciones de la comunidad por el futuro de la franquicia, pero creemos que el juego aún ofrece la mejor experiencia de deportes virtuales. Sin embargo, es de esperar que 2K decida abordar estos problemas para que la comunidad reciba el juego NBA 2K que se merecen.

Terminamos dándole a NBA 2K24 una puntuación de 9,5/10 . En general, el título lo merecía por su amplia variedad de contenido, jugabilidad divertida y gráficos actualizados con tecnología ProPlay. Si recién estás ingresando a la NBA, quizás quieras ver este juego.

Con esto concluye esta lista de nuestros cinco videojuegos deportivos favoritos de 2023. Esperamos que hayas disfrutado leyendo esta lista y hayas visto algunos de tus títulos favoritos llegar a ella. Si no lo hiciste, siempre habrá el próximo año, y estamos ansiosos por ver los próximos títulos para que podamos seguir jugando durante los próximos años.