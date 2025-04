La FGC ha sido una de las disciplinas que menos intención de inversión han tenido de parte de los sponsors y clubes grandes, aun siendo uno de los esports más longevos de la historia; su poca presencia en redes, bajo nivel de producción y espectáculo. Ha hecho que sean de los esports menos vistos en las plataformas digitales, lo que se traduce en poca presencia fuera del nicho.

La Copa Mundial de Esports con el apoyo de los petrodólares ha cambiado la regla del juego, con un venidero torneo que dará casi 100 millones de dólares en total; 70 en premios y 27 para su programa de partners de equipo. La copa mundial, que se celebrará en Riyadh, Arabia saudita, empieza a hacer una buena opción de ganancia para las organizaciones.

In Taiwan, everyone knows the Flash Wolves when it comes to esports teams. As one of Taiwan's top esports organizations, they've had top players in games like League of Legends, Arena of Valor, and Hearthstone.

They are undoubtedly a representative team in the Taiwanese esports… pic.twitter.com/a2otcEFrwb

