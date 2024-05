México es conocido históricamente como uno de los países más representativos del King Of Figthers, el juego insignia de SNK lleva en el ADN de México desde mediados de los 90, en el tiempo de los Arcades o Maquinitas como se le conoce. Más de 200 personas se dieron cita donde Coreanos y Norteamericanos buscaban quedarse con uno de los torneos de más renombres de la FGC actual que viene siendo dominados por los Mexicanos.

El mexicano Agustín Escorcia “Wero Asamiya” llegaba como el campeón reinante y caía en un grupo complicado. El Wero se encontraría con Violent Kain en el Winers Finals , donde Wero avanzaba otra vez a la gran final pegándole 3-1 a su compatriota. En el losers Violent se enfrentaba a un compatriota en un peleadisimo 3-2 y volvería a enfrentarse a Wero.

Your COMBO BREAKER 2024 THE KING OF FIGHTERS XV Champion is @ViolentKain! 🏆 #CB2024

For winning, he qualifies for the SNK World Championship taking place in 2025. #KOFXV pic.twitter.com/8fwYuTHMi4

— COMBO BREAKER (@COMBOBREAKER) May 27, 2024