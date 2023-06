Nintendo en contra de la especulación respecto a su nueva consola Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, afirma que con la sucesora de Switch intentarán fabricar y vender más unidades para que la falta de stock no atraiga a especuladores.

Uno de los grandes males de la industria del videojuego actual tiene que ver con la especulación de consolas, ediciones físicas de videojuegos y productos de merchandising; es algo que vimos sobre todo con el lanzamiento de PS5 y Xbox Series X/S, cuya falta de stock hizo que aflorasen revendedores que adquirían las pocas unidades que salían a la venta para ofrecerlas a otros particulares a un precio superior.

Esto es algo a lo que Nintendo también se ha enfrentado, si no con la propia versión estándar de Switch, que se puso a la venta hace ya seis años, con otro productos de su catálogo e incluso con ciertas ediciones especiales. Es por eso que durante la sesión de preguntas tras la reunión de inversores uno de ellos ha preguntado por las medidas que puede tomar la compañía para evitar la especulación con la sucesora de Switch.

Esta no es la primera vez que Nintendo menciona “una transición suave” o el papel de las Cuentas Nintendo para pasar a su siguiente generación. En este sentido, los directivos ya habían hablado del traspaso de consolas allá en mayo de 2022, concretamente en otra reunión con inversores donde volvía a utilizar términos tales como “un lanzamiento suave” a la vez que recordaba el fuerte catálogo de Nintendo Switch.

Por otro lado, el director de departamento de hardware de Nintendo, Ko Shiota, hablaba en noviembre de 2011 sobre el uso de las Cuentas Nintendo tanto en la próxima generación de la marca como en experiencias fuera de sus plataformas de videojuegos. Además, fue en este momento cuando se confirmó la existencia de más de 290 millones de Cuentas Nintendo, cifra que también se ha compartido en la sesión que protagoniza esta noticia.

No es la primera vez que oímos hablar de la sucesora de Switch, aunque de momento no hay nada confirmado oficialmente: hace poco Ubisoft mencionó la próxima consola de Nintendo al hablar de Mario + Rabbids: Sparks of Hope, asegurando que llevarán el juego a esa plataforma. Hoy también hemos sabido que esta consola mantendrá el sistema de cuentas de Nintendo de Switch. En cualquier caso, no se espera que esta consola llegue antes de abril de 2024.