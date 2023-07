Only Up, el juego que es furor en Twitch y tiene descuento en Steam Only Up! ha aparecido de la nada para convertirse en el juego de moda entre streamers, youtubers y público general

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Algunos juegos no necesitan demasiada publicidad para hacerse conocidos. Con una idea original y divertida van de boca en boca y se convierten en tendencia, sobre todo si alguno de los streamers más importantes del momento lo juegan en Twitch. Eso pasó con este título, que pasó nada más y nada menos que por los canales de Ibai Llanos y Auronplay, entre otros. Only Up! lleva poco más de dos meses disponible en PC, a través de Steam, y fue desarrollado por un estudio desconocido llamado SCKR Games, el cual ha tenido publicadas muchas horas de juegos, streamings y se ha visto contenido en otras plataformas como en Twitch, YouTube o redes sociales. Como su propio nombre indica, Only Up! es un juego en el que nuestro único objetivo es subir hasta arriba del todo. Controlamos a un personaje en tercera persona que puede escalar, saltar y moverse por escenarios surrealistas compuestos por amasijos de objetos que guardan prácticamente nula relación entre sí. La gracia es que si caemos, tenemos que empezar desde cero: no hay puntos de guardado. El título llegó a Steam el 24 de mayo y enseguida consiguió una buena recepción entre los fanáticos. Con casi 6.000 usuarios en simultáneo de promedio en Steam y un pico máximo de 11.239 jugadores, Only Up! se volvió tendencia y, dado que su precio es muy accesible, se espera que siga en alza en los próximos días. Para colmo, hasta el 13 de julio, se puede conseguir con un importante descuento del 30 por ciento. Aunque en Steam goza de buenos números (incluso ha logrado colarse en el top 50 de lo más vendido), las cifras más impresionantes las ha cosechado en Twitch: en la plataforma de retransmisión en directo de Amazon logró un pico de más de 279.000 espectadores simultáneos y un récord de 748 canales jugando al mismo tiempo. Desde su lanzamiento, el juego acumula más de 40 millones de horas vistas en Twitch. Es un proyecto muy atractivo para el directo por la mera tensión que ofrece su propuesta y la cantidad de momentos para la reacción exagerada que facilita. Casi todos los vídeos de Only Up! en YouTube se centran en eso: un streamer famoso gritando y perdiendo los nervios al caer desde una gran altura. Ibai ha sido uno de los últimos en jugarlo: hace sólo unas horas publicó su vídeo en YouTube y ya tiene más de 760.000 visualizaciones.