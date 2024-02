República Dominicana goza de ser el país con el único Bicampeón mundial de Street Fighter en la figura de Saúl Leonardo MenaRD, en la era dorada de los esports en RD se siguen sumando laureles cuando la en compañía de su compatriota Christohper Rodríguez “Caba”, el chino Zeng Zhuojun “Xiao Hai” y el norteamericano Chris Tatarian. Se coronaron campeones mundiales en equipos de Street Fighter.

They’ve done it. The best Street Fighter League team becomes champions!

Congratulations to the #SFLWC winners, @banditsgaming_!@_MenaRD__, @SPM_CABA, @Xiaohai_, @Chris_Tatarian! pic.twitter.com/DKQuOX7WfL

— Capcom Fighters (@CapcomFighters) February 25, 2024