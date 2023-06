PlayStation Plus completa el catálogo de junio con más adquisiciones Tras el anuncio oficial a través del blog de PlayStation con tan solo 8 títulos, al fin se conoce el catálogo al completo de PlayStation Plus en junio

16/06/2023 · 11:58 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ayer se produjo uno de los movimientos más extraños que se recuerdan en lo relativo a PlayStation Plus. El servicio de suscripción anunció sus juegos para las modalidades Extra y Premium en junio de un modo algo atípico, ya que en el blog oficial de la compañía solo se destacaban ocho títulos. No obstante, durante las horas siguientes se ha ido conformando el catálogo al completo que estará presente durante este mes en PlayStation Plus Extra y Premium, donde se añadirán nada menos que 27 nuevos videojuegos al servicio de suscripción.

De este modo, al anuncio inicial en el que se apuntaba que Inscryption, Far Cry 6, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Rogue Legacy 2, Soulstice, Tacoma, Deus Ex: Mankind Divided y Killing Floor 2 pasaban a formar parte de PlayStation Plus Extra y Premium a partir del próximo 20 de junio, ahora sabemos que se les sumarán 19 nuevos videojuegos, que son los siguientes que puedes ver en este listado.

Lonely Mountains: Downhill

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Hundred Days: Winemaking Simulator

A Hat in Time

Carto

Forager

Dodgeball Academia

The Wild at Heart

Redout 2

Thief

MX vs ATV Legends

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay!

My Friend Peppa Pig

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

The Talos Principle: Deluxe Edition

Elex 2

Killzone: Liberation (Premium)

Worms (Premium)

Herc’s Adventures (Premium)

De este modo, PlayStation Plus Extra y Premium volverán a ofrecer un gran catálogo de títulos para que todos los jugadores suscritos a ambas modalidades del servicio de suscripción durante la próxima semana. Este mes se cumple un año desde que PlayStation Plus iniciara el cambio que permite tener diferentes opciones de suscripción.

Por ello, la compañía quiere celebrarlo con una nueva función para todos aquellos integrantes de la modalidad Premium. Sony está comenzando a trabajar para que ciertos juegos de PS5 se puedan jugar vía streaming mediante la citada modalidad del servicio de suscripción, por lo que tal vez el catálogo de títulos se vea ampliado notablemente en el futuro.

Por el momento esta nueva función se encuentra en sus primeras etapas, por lo que todo apunta a que tardará unos meses en llegar. Tocará esperar para recibir novedades al respecto de este gran cambio para PlayStation Plus. Recuerda que aún puedes conseguir 3 meses de PlayStation Plus Premium si cumples una condición.