PlayStation Plus confirma tres juegos gratuitos para julio Como siempre, una vez descargados se pueden mantener para siempre en la biblioteca personal

30/06/2023 · 11:28 AM

PlayStation confirmó el listado de juegos que estará regalando en julio a los usuarios que tengan una suscripción de PS Plus. Para este mes serán tres títulos de obsequio, cada uno de un género diferente para varios tipos de jugadores. Los juegos gratuitos serán: Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered y Endling – Extinction is Forever. Los tres se podrán descargar tanto en PlayStation 4 y PlayStation 5 y quedarán en la cuenta del usuario para siempre.

Estos deben ser agregarlos a la biblioteca personal entre del 4 hasta el 31 de julio, porque después de esa fecha ya no será posible y el listado cambiará. Aunque una vez añadidos se podrán jugar las veces que se desee, mientras se mantenga la suscripción activa al servicio. Cabe mencionar, que solo podrán estar en una sola cuenta.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Es el título más destacado del listado al ser una entrega de una de las sagas que más vende juegos en el mundo: Call of Duty. Esta entrega fue desarrollada por Treyarch y se basa en parte de los sucesos de la Guerra fría, por lo que la ambientación es de esa época. En su apartado jugable se destaca el regreso del modo zombies y la integración del multijugador en la historia, lo que le da una variedad de juegos ideal para encontrar partidas, especialmente porque la versión que se podrá descargar es la que sirve para las dos últimas generaciones de consolas: PS4 y PS5.

Alan Wake Remastered

La llegada de este juego a PlayStation Plus se da justo unas semanas después del anuncio de Alan Wake 2, así que es una buena manera de conocer la saga de suspenso, que tiene algunas mecánicas similares a Resident Evil, pero con mayor enfoque en la historia, el terror y los personajes.

Endling – Extinction is Forever

Esta es una obra independiente, por lo que seguramente un número de jugadores no la conocerá. Sin embargo, es una experiencia corta que cuenta una historia entrañable de una mamá zorro y sus hijos, mientras recorren la naturaleza. Es una propuesta diferente, que tarda un par de horas y sirve para una tarde tranquila.

Actualmente, los juegos gratuitos que se pueden descargar en PS Plus son NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 y Trek to Yomi, que estarán disponibles para agregarse a la biblioteca hasta el 3 de julio.