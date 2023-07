¿Qué juegos de PS5 y PS4 se pueden jugar en PC? Repasamos la lista aún más grande de los ex-exclusivos de PlayStation que han dado el salto a Steam o Epic Games

Cuando Sony presentó PlayStation PC como nueva marca para sus videojuegos en ordenador muchos ya sabían que la estrategia de la compañía japonesa había cambiado definitivamente. A día de hoy ya hay 13 juegos disponibles de la familia PlayStation (tanto PS5 como PS4) disponibles en PC, y no serán los últimos. La compañía busca expandirse como nunca en esta plataforma y, por ello, nos hemos animado a recopilar todos los juegos de PS5 y PS4 que se pueden jugar en PC ahora mismo.

Eso sí, y como hemos comentado, no serán los únicos. Este verano aterriza Ratchet & Clank: Una dimensión aparte, uno de los grandes primeros exclusivos de PS5 y que llegará el próximo 26 de julio a PC. Aún con todo esto, nosotros también somos jugadores y por ello os compartimos nuestros deseos con aquellos juegos de PlayStation que nos encantaría ver en el futuro en PC.

God of War

La llegada de Kratos a PC ha sido ampliamente celebrada. El título de PS4 de 2018 ha llegado perfectamente adaptado al ratón y teclado, y acompañado de un gran abanico de ajustes gráficos, consiguiendo estupendos resultados en ordenadores de gama media. La tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, el desbloqueo de imágenes por segundo y el soporte para pantallas ultrapanorámicas son la guinda para una conversión impecable.

Marvel’s Spider-Man Remastered

Nuestro amigo y vecino Spider-Man llegó a PC el pasado agosto de 2022 ofreciéndonos una jugabilidad exquisita adaptada de la mejor de las maneras a PC. Un port cumplidor que nos garantizaba soporte para monitores ultrapanorámicos, gráficos optimizados, DLSS y DLAA. También nos garantizaron una gran compatibilidad con las funciones hápticas del mando DualSense, que a su vez podías utilizarlo en Steam Deck a más de 30 FPS estables.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Miles Morales toma el testigo de Peter Parker en PC y la verdad es que ha resultado ser otro éxito que goza con el sello de calidad de PlayStation. Las características anteriores son aplicables perfectamente a este, pues garantiza una experiencia de lo más fluida, incluso en Steam Deck.

Sackboy: Una aventura a lo grande

Posiblemente sea un port no tan cumplidor como otros, pero resulta súper agradable saber que la obra de Sumo Digital aterriza en PC. Lamentablemente la acogida en su lanzamiento no habrá sido la esperada por Sony. Es capaz de alcanzar resoluciones 4K y 120 FPS, compatible con monitores ultrawide de 21:9 y la posibilidad de utilizar NVIDIA DLSS si contamos con una tarjeta gráfica GeForce RTX.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Fue en octubre cuando pudimos disfrutar en PC de la versión definitiva de Uncharted 4 junto a su expansión. Es una maravilla de colección súper disfrutable, pero no ha conseguido calar tanto en los jugadores de salida. No obstante, todavía la esperanza de muchos fans está en que PlayStation lance a PC una trilogía remasterizada de las tres primeras entregas.

The Last of Us: Parte 1

Entre la serie de The Last of Us y el remake lanzado en septiembre de 2022, muchos presentían que era la hora de Joel y Ellie en PC. Por fortuna, esta obra de culto ya ha llegado aunque el port que ha realizado Iron Galaxy es lamentable. Seguramente se mejore a lo largo de las próximas semanas, y Naughty Dog es consciente de todos los problemas. La compañía no dejará de lado el PC y es una buena noticia a pesar de haber empezado con mal pie.

Returnal

Si bien es cierto que Returnal se trataba de uno de los grandes abanderados de PlayStation para su PS5, los jugadores no tardaron en teorizar sobre su futuro aterrizaje en PC. Dicho y hecho: en febrero, la marca nipona lanzó una versión que llevaba esta frenética acción bullet hell a los ordenadores de los jugadores con mejoras gráficas, opciones de configuración, compatibilidad con NVIDIA DLSS y FRS, y mucho más.

Days Gone

El juego de moteros y zombis en mundo abierto de Sony Bend llegó en 2019 a PS4 arrastrando una serie de problemas técnicos que acusaban una falta de pulido general. En 2021, Deacon encontraría su siguiente destino en PC con un port cumplidor que, sin buscar hacer nada revolucionario, se adaptó con naturalidad a equipos de todo tipo. Estable en término de FPS, adaptado a ultrapanorámico y atractivo en configuraciones altas.

Horizon: Zero Dawn

Con Horizon: Forbidden West ya en el mercado desde febrero de 2022, la aventura que dio comienzo a la historia de Aloy llegó a PC con una adaptación realmente buena. Horizon: Zero Dawn Complete Edition recogía el título original de 2017 y su expansión, The Frozen Wilds, con nuevas características como resolución máxima de 4K, HDR, framerate ilimitado, soporte ultrapanorámico y una barra de FoV.

Death Stranding Director’s Cut

Aunque se estrenó primero la versión del padre de Metal Gear en su versión básica, la aventura de Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, quedó desfasada y ahora solo está disponible para comprar su Director’s Cut. La versión más completa y actualizada del juego de Hideo Kojima nos llevará a vivir una epopeya de punta en su búsqueda de unificar el país en un viaje de este a oeste.

Heavy Rain

David Cage volvía a hacer de las suyas con una de sus magníficas historias que llevó a PS3 hace más de una década. El título sostenía la base de su jugabildiad basada en los Quick Time Events, desarrollando una aventura de misterio e investigación con la narrativa cinematográfica como gran protagonista y una historia que juega con nosotros mientras descubrimos al Asesino del Origami. Un juego emocionante con un guion muy interesante y múltiples finales que descubrir.

Beyond: Dos Almas

Allá por 2013, David Cage volvía a proponernos una aventura gráfica con su particular estilo, una gran carga narrativa y con las emociones como gran motor argumental. Beyond: Dos Almas llegaba con un Quantic Dream que atesoraba una gran comunidad de jugadores aficionados a sus propuestas, con un gran elenco de actores y una historia absorbente, una gran dirección artística y una fantástica banda sonora.

Detroit: Become Human

Si las dos entregas anteriores de Quantic Dream fueron redondas, con este se coronaron. Este título conquistó a todo el mundo con una puesta en escena digna de las mejores películas, un apartado visual excelente y resolución 4K. La premisa es la de siempre: tomar decisiones difíciles y llegar al origen de todos los problemas. En Detroit Become Human hay tantos finales que hasta tendrás ganas de volver a rejugarlo.